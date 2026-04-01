Muhammad Imaduddin Suria Saputra
01 April 2026, 22.38 WIB

Ranking FIFA Peserta Piala Dunia 2026: Prancis Nomor Satu, Selandia Baru Paling Buncit

Para pemain timnas Prancis/ Prancis menempati ranking satu dunia pada daftar ranking FIFA para peserta Piala Dunia 2026 (Instagram.com/@m.olise)

JawaPos.com - Setelah melaksanakan pertandingan internasional pada agenda FIFA Matchday Maret 2026, beberapa perubahan terjadi pada ranking FIFA para peserta Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 telah mendapatkan 48 peserta yang akan bersaing menjadi juara. Bermain di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, negara-negara terbaik dari enam konfederasi siap unjuk gigi.

Beberapa negara menjadi favorit. Selain berdasarkan kualitas pemain, ranking FIFA terkini juga menjadi dasar penentuan siapa yang menjadi teratas dalam prediksi juara.

Dilansir dari live ranking FIFA per tanggal 1 April 2026, terjadi perubahan pada peringkat pertama. Prancis mampu mengkudeta Spanyol sebagai negara nomor satu dunia di sepak bola. Kemenangan atas Brasil dan Kolombia di laga persahabatan, serta hasil imbang yang diraih Spanyol saat bertemu Mesir, resmi membuat Kylian Mbappé dan rekan puncaki ranking FIFA dengan 1877,32 poin.

Adapun Spanyol berada di urutan kedua dengan 1876,40 poin, unggul 1,59 poin dari juara bertahan Piala Dunia, Argentina di posisi ketiga.

Untuk ranking para tuan rumah, Meksiko memiliki ranking tertinggi (15) dengan jumlah poin 1681,03. Tepat di bawahnya, Amerika Serikat mengumpulkan 1673,13 poin. Kanada sendiri berada di peringkat 30 FIFA.

Sementara itu satu-satunya wakil Oseania di Piala Dunia 2026, Selandia Baru menjadi negara dengan ranking terendah yakni 85 dengan 1281,57 poin. Menempati posisi paling buncit, membuat mereka mendapatkan undian di grup sulit bersama Belgia (Ranking 9), Iran (Ranking 21), dan Mesir (Ranking 29).

Ranking FIFA Peserta Piala Dunia 2026 

Grup A

Meksiko (Ranking 15)

