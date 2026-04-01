Ranking FIFA Terbaru Negara ASEAN: Indonesia Stabil, Malaysia Disalip Filipina

JawaPos.com - Setelah berakhirnya agenda internasional pada bulan Maret 2026, perubahan ranking FIFA terjadi di antara negara-negara ASEAN. Terbaru, Malaysia sudah disalip oleh Filipina.

Sanksi dari FIFA dan AFC berupa pembatalan kemenangan pertandingan milik Malaysia, berdampak signifikan pada perolehan poin di ranking FIFA. Kemudian kekalahan atas Vietnam 3-1 pada matchday 6 Kualifikasi Piala Asia 2027, semakin membuat mereka terbenam.

Malaysia harus mengalami penurunan peringkat hingga 17 anak tangga dan kini bertengger di peringkat 138 dunia dengan 1086,23 poin. Lebih menyedihkan lagi, Harimau Malaya berhasil dilompati oleh Filipina yang bercokol di urutan 135 FIFA dengan poin 1094,10.

Sementara itu Timnas Indonesia masih bertahan di posisi 122 dunia dengan koleksi 1144,88 poin setelah meraih satu kemenangan dan satu kekalahan di FIFA Series 2026.

Adapun raja Asia Tenggara masih dipegang Thailand. Mampu mengalahkan Turkmenistan sekaligus mengunci satu tiket lolos ke Piala Asia 2027, membuat Negeri Gajah perang mengalami kenaikan tiga posisi dan kini bercokol di ranking 93 FIFA dengan 1252,14 poin.

Ranking FIFA Negara ASEAN per 1 April 2026

93. Thailand 1252,14 poin

99. Vietnam 1225,67 poin