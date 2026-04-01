Bernardo Tavares Merendah, Lontarkan Pujian kepada Persita Tangerang Sekaligus Siapkan Strategi Khusus Bagi Persebaya Surabaya!

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan bahwa calon lawannya pada pekan ke-26, Persita Tangerang sementara ini memiliki posisi yang lebih baik di klasemen sementara Super League.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu saat ini menduduki peringkat lima, sedangkan Green Force berada dua tingkat di bawahnya, namun hanya berselisih dua poin.

Melihat kenyataan tersebut, pelatih Persebaya, Bernardo tavares tidak menampik bahwa Persita saat ini punya tren yang bagus dan tampil lebih baik daripada putaran pertama.

“Persita terus menanjak. Mereka sekarang adalah tim yang lebih baik. Kami sudah menganalisis permainan mereka,” kata tavares seperti dikutip dari ILeague.

Apalagi, Persita punya modal bagus sebelum lawatannya ke Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu (4/4) mendatang, yaitu sukses melumat Madura United dengan skor telak 4-1 pada pekan ke-25. Sebaliknya, Persebaya malah dihajar 5-1 oleh Borneo FC.

“Motivasi mereka tinggi setelah menang besar. Sementara kami datang dari kekalahan 5-1, dan tidak ada yang suka hasil seperti itu,” imbuhnya.

Tavares sadar bahwa timnya pasti akan lebih kesulitan mengalahkan Persita meski pada putaran pertama Bruno Moreira CS sukses meraih kemenangan 0-1 di Indomilk Arena. Maka dari itu, ia ingin para pemainnya bisa memaksimalkan cara berpikir di lapangan dalam menerapkan game plan.

Selain itu, pelatih asal Portugal itu juga meminta para pemain memiliki mental bertanding yang lebih kuat dan bekerja lebih keras meski sempat drop akibat kekalahan 5-1 dari Borneo FC