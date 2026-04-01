Antara
01 April 2026, 22.00 WIB

Kejuaraan ASEAN Futsal jadi Ajang Pembuktian untuk Guntur Sulistyo

Pemain timnas futsal Indonesia, Guntur Sulistyo Ariwibowo, menjawab pertanyaan pewarta setelah mengikuti sesi latihan di Jakarta, Rabu (1/4/2026). (ANTARA/RAUF ADIPATI)

JawaPos.com - Pemain timnas futsal Indonesia Guntur Sulistyo Ariwibowo menyebut Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 akan dijadikan ajang pembuktian setelah ia absen membela tim Garuda pada Piala Asia Futsal 2026, dikutip dari ANTARA.

Guntur tidak masuk skuad akhir pasukan Hector Souto pada Piala Asia Futsal 2025, ketika Indonesia mampu menjadi finalis sebelum kalah adu penalti dari tim yang kemudian menjadi juara, Iran, pada Februari.

“Kalau saya pribadi kemarin Piala Asia (futsal), saya tidak ikut. Ini jadi ajang pembuktian buat kita bahwa kita juga bisa,” kata Guntur saat ditemui setelah menjalani latihan timnas futsal di Jakarta, Rabu.

“Kita di Piala Asia (futsal) hanya Dewa (Rizki) dan Yogi (Saputra) yang ikut. Jadi sebagian lainnya itu pemain baru. Ini jadi ajang pembuktian juga buat kita,” lanjutnya.

Hector Souto masih menggunakan 19 pemain untuk mengisi timnas futsal yang akan bertarung pada Kejuaraan ASEAN 2026 di Thailand pada 5 sampai 13 April. Menjelang turnamen ia baru akan mengerucutkan skuadnya menjadi 14 pemain sesuai regulasi.

Menatap Kejuaraan ASEAN Futsal 2026, terlebih dengan status juara bertahan dan finalis Piala Asia Futsal 2026, Guntur mengatakan bahwa hal itu tidak menimbulkan tekanan terhadap dirinya.

“Kalau tekanan tidak ada, hanya motivasi pribadi saja. Tahun ini dengan persiapan seperti ini, pelatih (Hector Souto) juga bilang bahwa target kita tidak juara. Kalau target (pribadi) tetap juara,” ujar pemain Bintang Timur Surabaya itu.

Timnas untuk Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 diisi sejumlah pemain baru. Bagi Guntur, hal itu cukup baik bagi perkembangan futsal di tanah air.

“Kemarin kita sempat libur Ramadhan, terus persiapan hanya beberapa hari. Jadi ini bagus untuk mencoba pemain-pemain yang mungkin baru di timnas dan yang baru main satu atau dua kali di timnas. Menurut saya itu bagus sekali. Semoga kita bisa mendapatkan peringkat satu lagi,” ujar Guntur.

Artikel Terkait
Skuad Timnas Futsal Indonesia untuk Piala AFF 2026 Resmi Dirilis, Ini Daftar 14 Pemain Terpilih - Image
Sports

Skuad Timnas Futsal Indonesia untuk Piala AFF 2026 Resmi Dirilis, Ini Daftar 14 Pemain Terpilih

04 April 2026, 18.22 WIB

Jelang Kejuaraan Futsal ASEAN, Hector Souto Pertahankan Skuad Berisi 19 Pemain - Image
Sports

Jelang Kejuaraan Futsal ASEAN, Hector Souto Pertahankan Skuad Berisi 19 Pemain

01 April 2026, 21.02 WIB

FFI dan KFI Sambangi Copa de Espana 2026, Misi Besar Angkat Futsal Indonesia ke Level Dunia - Image
Sports

FFI dan KFI Sambangi Copa de Espana 2026, Misi Besar Angkat Futsal Indonesia ke Level Dunia

21 Maret 2026, 02.21 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

