Kejuaraan ASEAN Futsal jadi Ajang Pembuktian untuk Guntur Sulistyo

JawaPos.com - Pemain timnas futsal Indonesia Guntur Sulistyo Ariwibowo menyebut Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 akan dijadikan ajang pembuktian setelah ia absen membela tim Garuda pada Piala Asia Futsal 2026, dikutip dari ANTARA.

Guntur tidak masuk skuad akhir pasukan Hector Souto pada Piala Asia Futsal 2025, ketika Indonesia mampu menjadi finalis sebelum kalah adu penalti dari tim yang kemudian menjadi juara, Iran, pada Februari.

“Kalau saya pribadi kemarin Piala Asia (futsal), saya tidak ikut. Ini jadi ajang pembuktian buat kita bahwa kita juga bisa,” kata Guntur saat ditemui setelah menjalani latihan timnas futsal di Jakarta, Rabu.

“Kita di Piala Asia (futsal) hanya Dewa (Rizki) dan Yogi (Saputra) yang ikut. Jadi sebagian lainnya itu pemain baru. Ini jadi ajang pembuktian juga buat kita,” lanjutnya.

Hector Souto masih menggunakan 19 pemain untuk mengisi timnas futsal yang akan bertarung pada Kejuaraan ASEAN 2026 di Thailand pada 5 sampai 13 April. Menjelang turnamen ia baru akan mengerucutkan skuadnya menjadi 14 pemain sesuai regulasi.

Menatap Kejuaraan ASEAN Futsal 2026, terlebih dengan status juara bertahan dan finalis Piala Asia Futsal 2026, Guntur mengatakan bahwa hal itu tidak menimbulkan tekanan terhadap dirinya.

“Kalau tekanan tidak ada, hanya motivasi pribadi saja. Tahun ini dengan persiapan seperti ini, pelatih (Hector Souto) juga bilang bahwa target kita tidak juara. Kalau target (pribadi) tetap juara,” ujar pemain Bintang Timur Surabaya itu.

Timnas untuk Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 diisi sejumlah pemain baru. Bagi Guntur, hal itu cukup baik bagi perkembangan futsal di tanah air.