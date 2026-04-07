Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 00.25 WIB

Guntur Sulistyo Jadi Pembeda! Timnas Futsal Indonesia Sikat Malaysia, Tren Positif Terjaga di ASEAN Futsal Championship 2026

Perjuangan pemain Timnas Futsal Indonesia saat berusaha mencetak gol ke gawang Malaysia. (FFI)

JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia kembali menunjukkan taringnya di ASEAN Futsal Championship 2026. Laga kedua fase grup menjadi bukti konsistensi skuad Garuda yang terus melaju dengan hasil sempurna.

Bertanding di Nonthaburi Hall, Bangkok, Thailand, pada 7 April 2026, Indonesia berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Malaysia. Hasil ini melanjutkan tren positif setelah sebelumnya tampil menggila di laga pembuka.

Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0. Kemenangan besar itu menjadi sinyal awal kekuatan skuad Garuda di turnamen tahun ini.

Namun, menghadapi Malaysia jelas bukan perkara mudah bagi Indonesia. Duel bertajuk derby Asia Tenggara ini berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Kedua tim sama-sama tampil disiplin dalam menjaga lini pertahanan. Alhasil, sepanjang babak pertama, peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol.

Skor 0-0 menutup 20 menit pertama pertandingan dengan ketatnya persaingan di lapangan. Indonesia mencoba membongkar pertahanan lawan, sementara Malaysia juga sesekali memberikan ancaman balik.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan meningkat drastis. Timnas Futsal Indonesia tampil lebih agresif dalam menekan lini belakang Malaysia.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil manis pada menit ke-23. Guntur Sulistyo Ariwibowo muncul sebagai pahlawan lewat gol krusial yang memecah kebuntuan pertandingan.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta sepanjang laga. Keunggulan 1-0 mampu dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di ASEAN Futsal Championship 2026 dan Live Streaming - Image
Sports

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di ASEAN Futsal Championship 2026 dan Live Streaming

07 April 2026, 17.05 WIB

Indonesia vs Malaysia: Duel Sarat Emosi di AFF Futsal 2026, Siapa Yang Akan Menang? - Image
Sepak Bola Indonesia

Indonesia vs Malaysia: Duel Sarat Emosi di AFF Futsal 2026, Siapa Yang Akan Menang?

07 April 2026, 05.17 WIB

Bantai Brunei Darussalam 7-0, Hector Souto Puji Pemain Timnas Futsal Indonesia dan Siap Hadapi Malaysia - Image
Sepak Bola Indonesia

Bantai Brunei Darussalam 7-0, Hector Souto Puji Pemain Timnas Futsal Indonesia dan Siap Hadapi Malaysia

07 April 2026, 02.45 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

