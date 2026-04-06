Indonesia vs Malaysia: Duel Sarat Emosi di AFF Futsal 2026, Siapa Yang Akan Menang?

JawaPos.com - Timnas futsal Indonesia bersiap menghadapi laga penting melawan Malaysia pada lanjutan fase grup Piala AFF Futsal 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 7 April 2026, di Nonthaburi Hall dan diprediksi berjalan sengit sejak menit awal.

Skuad Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan besar di laga pembuka.

Performa meyakinkan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga tren positif sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya.

Di sisi lain, Malaysia berada dalam situasi yang cukup menekan. Kekalahan pada pertandingan sebelumnya membuat mereka wajib meraih poin jika ingin tetap bersaing di Grup B. Kondisi ini membuat laga dipastikan berlangsung terbuka dengan intensitas tinggi.

Indonesia diperkirakan tetap mengandalkan permainan cepat dan agresif yang menjadi ciri khas mereka.

Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan efektif pada laga sebelumnya, dan hal itu kemungkinan besar kembali menjadi senjata utama untuk menekan pertahanan lawan.

Selain itu, kekompakan tim menjadi nilai plus bagi Indonesia. Kombinasi pemain muda dan beberapa nama berpengalaman membuat permainan terlihat dinamis. Para pemain mampu menjaga tempo sekaligus disiplin dalam menjalankan strategi.

Sementara itu, Malaysia dikenal sebagai tim yang memiliki determinasi tinggi, terutama saat menghadapi Indonesia.

Rivalitas kedua negara di berbagai cabang olahraga selalu menghadirkan tensi tersendiri, termasuk di futsal. Hal ini membuat pertandingan tidak hanya soal taktik, tetapi juga mental bertanding.