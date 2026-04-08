Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 18.31 WIB

Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026, Target Awal Sukses Dicapai

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto. (Dok. Timnas Futsal)

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Piala AFF Futsal 2026 setelah meraih kemenangan penting atas Malaysia.

Hasil positif ini membuat perjalanan skuad Garuda di fase grup berjalan mulus sekaligus membuka peluang besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen regional tersebut.

Dalam pertandingan kedua Grup B yang berlangsung di Nonthaburi, Thailand, Indonesia tampil disiplin dan mampu mengamankan kemenangan tipis 1-0.

Meski skor tidak terlalu mencolok, hasil ini sudah cukup untuk mengunci satu tempat di empat besar. Tambahan tiga poin membuat Indonesia kini mengoleksi enam angka dari dua pertandingan.

Sebelumnya, Indonesia juga tampil impresif pada laga pembuka dengan kemenangan besar atas Brunei Darussalam.

Konsistensi tersebut menjadi kunci keberhasilan tim dalam mengamankan tiket semifinal lebih cepat tanpa harus menunggu hasil laga terakhir grup.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa performa Timnas Futsal Indonesia semakin stabil. Selain solid dalam bertahan, tim juga mampu memanfaatkan peluang dengan efektif meskipun belum sepenuhnya dominan dalam penguasaan permainan. Hal ini menjadi catatan penting jelang babak gugur yang dipastikan akan berjalan lebih ketat.

Dengan satu pertandingan tersisa di fase grup, Indonesia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.

Laga terakhir tidak lagi menentukan kelolosan, namun tetap penting untuk menjaga momentum sekaligus mengasah permainan tim.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Duel Penentuan! Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Australia Berebut Takhta Grup B Piala AFF Futsal 2026 - Image
Sports

Duel Penentuan! Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Australia Berebut Takhta Grup B Piala AFF Futsal 2026

08 April 2026, 15.17 WIB

Indonesia vs Malaysia: Duel Sarat Emosi di AFF Futsal 2026, Siapa Yang Akan Menang? - Image
Sepak Bola Indonesia

Indonesia vs Malaysia: Duel Sarat Emosi di AFF Futsal 2026, Siapa Yang Akan Menang?

07 April 2026, 05.17 WIB

Misi Ganda Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF 2026: Kejar Semifinal dan Regenerasi Pemain - Image
Sports

Misi Ganda Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF 2026: Kejar Semifinal dan Regenerasi Pemain

06 April 2026, 12.43 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

