Hasil Pekan 23 Pegadaian Championship: Banyak Tuan Rumah Tumbang, PSS Sleman Pesta Gol

JawaPos.com - Persaingan di pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26 berlangsung sengit sepanjang 3–6 April.

Dari 10 pertandingan yang digelar, hasilnya cukup mengejutkan. Sejumlah tim tuan rumah justru gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Kekalahan paling mencolok dialami Sriwijaya FC yang dibantai 0-6 oleh PSPS Pekanbaru di Stadion Patriot Candrabhaga.

Hasil ini semakin menegaskan posisi Sriwijaya yang sudah dipastikan terdegradasi. Sementara itu, PSPS berhasil memanfaatkan momentum penting untuk menjauh dari zona playoff degradasi.

Nasib serupa juga dirasakan Persiba Balikpapan yang harus mengakui keunggulan Persipura Jayapura dengan skor 0-1 di Stadion Batakan. Kekalahan ini membuat Persiba masih terjebak di zona rawan, sementara Persipura terus menempel ketat papan atas klasemen.

Dua tim tuan rumah lainnya yang juga tumbang adalah Deltras FC yang kalah 1-2 dari Persela Lamongan, serta PSIS Semarang yang harus menyerah 0-1 dari PS Barito Putera.

Di tengah banyaknya hasil negatif tuan rumah, PSS Sleman justru tampil luar biasa. Bermain di Stadion Maguwoharjo, mereka menghajar Persipal FC dengan skor telak 7-0. Kemenangan besar ini semakin mengukuhkan posisi PSS di puncak klasemen Grup Timur.

Selain PSS, dua tuan rumah lain yang berhasil meraih poin penuh adalah Persiku Kudus yang menang 1-0 atas Kendal Tornado FC, serta Persiraja Banda Aceh yang mengalahkan Sumsel United 2-0.