Duel Penentuan! Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Australia Berebut Takhta Grup B Piala AFF Futsal 2026

Aksi pemain Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Malaysia di Piala AFF Futsal 2026 melawan Australia. (FFI)
JawaPos.com — Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Australia dalam pertandingan terakhir Grup B Piala AFF Futsal 2026. Duel ini menjadi penentu siapa yang berhak keluar sebagai juara grup.
Pertandingan antara Timnas Futsal Indonesia melawan Australia akan digelar di GOR Nonthaburi, Rabu (8/4/2026) pukul 12.30 WIB.
Laga ini dipastikan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar posisi puncak klasemen.
Saat ini, Timnas Futsal Indonesia harus rela turun ke posisi kedua klasemen Grup B. Hal itu terjadi setelah Australia tampil menggila dengan kemenangan telak 13-1 atas Brunei Darussalam.
Meski begitu, pertandingan ini tidak lagi menentukan kelolosan ke semifinal. Baik Timnas Futsal Indonesia maupun Australia sudah memastikan tiket ke babak empat besar.
Situasi tersebut membuat laga ini lebih berfokus pada perebutan status juara grup. Posisi ini penting karena berpengaruh pada lawan yang akan dihadapi di semifinal nanti.
Di sisi lain, hasil ini memastikan Malaysia harus tersingkir dari turnamen. Mereka gagal bersaing karena hanya dua tim teratas di setiap grup yang berhak melaju ke semifinal ASEAN Futsal Championship 2026.
Jika melihat rekor pertemuan, Timnas Futsal Indonesia punya modal positif. Pada pertemuan terakhir di ajang Piala AFF Futsal 2024, Indonesia sukses menundukkan Australia dengan skor 3-1.
Saat itu, gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Romi Humandri dan Evan Soumilena. Namun, kedua nama tersebut tidak masuk dalam skuad untuk Piala AFF Futsal 2026.
