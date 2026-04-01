Jelang Kejuaraan Futsal ASEAN, Hector Souto Pertahankan Skuad Berisi 19 Pemain

JawaPos.com - Pelatih timnas futsal Hector Souto tetap mempertahankan skuadnya dengan kekuatan 19 pemain, menjelang penampilan mereka di Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 yang akan berlangsung di Thailand pada 5-13 April, dikutip dari ANTARA.

“Tidak, masih 19 pemain. Saya suka mempertahankan jumlah pemain lebih banyak karena saya hanya bekerja dengan mereka setiap dua bulan sekali atau semacam itu. Jadi saya ingin memberi semua kesempatan sampai hari terakhir,” kata Souto saat ditemui setelah memimpin latihan tim di Jakarta, Rabu.

“Ini seperti menanam pohon, Anda harus menyiramnya. ‘Air’ bagi saya adalah memberi mereka waktu bersama saya, memberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, pemahaman permainan, dan juga motivasi mereka," katanya.

Souto menyebut bahwa ia suka bekerja dengan banyak pemain dan memberi kesempatan kepada para pemain untuk memperlihatkan kemampuan terbaiknya.

“Saya selalu suka bekerja dengan banyak pemain. Anda bisa lihat di Piala Asia Futsal, komposisi pemain berbeda dengan SEA Games sebelumnya. Saya selalu melakukan perubahan dan memberi kesempatan karena menurut saya penting bagi futsal Indonesia untuk punya banyak pemain yang siap bermain kapan saja,” tutur pelatih asal Spanyol.

Souto mengakui bahwa timnya memiliki waktu persiapan terbatas. Sehingga ia mencoba memaksimalkannya dengan mengenalkan konsep-konsep permainan kepada para pemain.

“Tentu saja, dengan hanya sekitar enam jam latihan, kami hanya bisa memperkenalkan konsep-konsep kepada pemain dan menjelaskan situasi yang kami ingin mereka pahami dan terapkan di pertandingan,” kata Souto.

“Besok kami akan mempersiapkan power play dan melanjutkan latihan bola mati. Setelah itu, hanya dengan lima sesi latihan, kami akan berangkat ke Thailand, menjalani satu latihan resmi, dan mencoba memberikan yang terbaik di pertandingan,” pungkasnya.