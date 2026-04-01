4 Negara Debutan di Piala Dunia 2026: 2 dari Asia!

JawaPos.com - Lengkap sudah 48 negara peserta Piala Dunia 2026 yang akan bertanding di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam edisi kali ini, jumlah negara bertambah 16 dari yang sebelumnya 32. Penambahan ini membuat negara yang belum pernah merasakan tampil di putaran final, berkesempatan besar untuk menorehkan sejarah.

Pada Piala Dunia 2026, empat negara akan menjalani debutnya yakni Uzbekistan, Yordania, Tanjung Verde, dan Curacao. Keempat negara lolos langsung melalui babak kualifikasi masing-masing konfederasi tanpa melalui babak playoff.

Uzbekistan dan Yordania sudah lama menjadi kekuatan di benua Asia. Kerja keras federasi dan seluruh elemen, membuat kedua negara mampu lolos untuk pertama kali ke Piala Dunia. Yordania bahkan menjadi finalis Piala Asia 2023 sebelum takluk oleh tuan rumah Qatar di partai final.

Pada debutnya, Uzbekistan akan berada satu grup dengan Portugal, DR Kongo, dan Kolombia. Sedangkan Yordania bersua juara bertahan Argentina, Aljazair, dan Austria di Grup J.

Tanjung Verde menjelma menjadi kekuatan baru benua Afrika. Meski masih kalah pamor dari Mesir, Senegal, hingga Kamerun, negara asal salah satu pemain asing di Super League, Yuran Fernandes tersebut, tetap mampu membuktikan kemampuan untuk lolos ke Piala Dunia. Pada edisi kali ini, mereka akan satu grup dengan juara EURO Spanyol, Arab Saudi, dan Uruguay.

Sementara itu Curacao mampu memanfaatkan kuota wakil Amerika Utara dan Tengah yang mendapat tambahan setelah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Bersama para tuan rumah serta Haiti dan Panama, Curacao siap membawa nama CONCACAF melaju jauh di edisi kali ini.

Pembagian Grup Piala Dunia 2026

Grup A