Dua Amunisi Kembali, Kendal Tornado FC Siap Tantang Persiku Kudus di Wergu Wetan

JawaPos.com–Kendal Tornado FC mendapat kabar positif jelang laga penting melawan Persiku Kudus dalam lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026. Dua pemain yang sebelumnya absen kini kembali memperkuat tim, yakni Muhammad Ragil dan Haykal Alhafiz.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Wergu Wetan, Kudus, pada Sabtu (4/4) sore diprediksi berlangsung sengit. Tuan rumah Persiku tentu ingin memanfaatkan dukungan publik sendiri, sementara tim tamu Kendal Tornado FC datang dengan ambisi mencuri poin.

Kehadiran kembali Ragil menjadi sorotan utama. Pemain muda tersebut sebelumnya absen saat Kendal Tornado FC menghadapi PSS Sleman karena hukuman akumulasi kartu kuning. Kini, dia siap kembali menjadi andalan di lini serang Laskar Badai Pantura.

Pelatih Stefan Keeltjes menyambut baik kembalinya sang pemain. Dia menilai Ragil memiliki peran penting dalam skema permainan tim, terutama karena masuk dalam regulasi pemain muda.

”Ragil merupakan pemain kunci kami. Apalagi dia masuk regulasi, jadi ini kabar baik untuk kami,” ujar Stefan usai memimpin sesi latihan di Charlie Training Center, Boja, Rabu (1/4).

Performa Ragil memang sedang menanjak. Pemain berusia 20 tahun itu tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia meraih gelar pemain muda terbaik edisi Februari. Hingga saat ini, Ragil sudah mencatatkan empat gol dan dua assist, kontribusi yang cukup signifikan bagi tim.

Selain Ragil, kembalinya Haykal Alhafiz juga memberi warna baru dalam komposisi skuad. Haykal sebelumnya absen karena menjalani momen pernikahan. Kini, dia siap kembali merumput dan memberikan kontribusi maksimal.

Kehadiran Haykal memberi fleksibilitas tambahan bagi tim. Dia bisa dimainkan sebagai bek kiri maupun gelandang sayap, sehingga menambah variasi taktik yang bisa diterapkan pelatih.