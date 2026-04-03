Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 18.03 WIB

Arema FC vs Malut United: Statistik Tandang Tamu Ancam Rekor Buruk Singo Edan

Striker Malut United David da Silva (kanan). (Antara) - Image

Striker Malut United David da Silva (kanan). (Antara)

JawaPos.com–Laga menarik akan tersaji saat Arema FC menjamu Malut United dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4) sore WIB.

Tim tamu Malut United datang ke kendang Arema FC dengan modal cukup meyakinkan, khususnya dari segi pertahanan. Skuad besutan Hendri Susilo mencatatkan 17 gol dan hanya kebobolan 13 kali di super league sejauh ini.

Catatan tersebut menempatkan Malut United sebagai salah satu tim dengan lini belakang paling solid, terutama saat bermain tandang pada lanjutan super league. Bahkan, mereka menjadi tim kedua dengan jumlah kebobolan paling sedikit di laga tandang, hanya kalah dari Persib Bandung yang baru kebobolan 12 gol.

Statistik ini menjadi sinyal bahwa Malut United bukan lawan yang mudah ditembus, meski bermain di markas lawan.

Di sisi lain, kondisi berbeda justru dialami tuan rumah Arema FC. Mereka tengah berada dalam periode sulit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di pertandingan sebelumnya. Performa yang belum stabil membuat posisi mereka tertahan di papan tengah klasemen super league.

Tim asuhan Marquinhos Santos saat ini berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 31 poin, hasil dari delapan kemenangan, tujuh hasil imbang, dan sepuluh kekalahan. Catatan ini menunjukkan bahwa Singo Edan masih belum menemukan konsistensi permainan sepanjang musim.

Masalah lain yang cukup mengkhawatirkan adalah lini pertahanan mereka saat bermain di kandang. Arema FC tercatat gagal mencatatkan clean sheet dalam 10 dari 12 laga kandang musim ini.

Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar, terlebih mereka akan menghadapi tim dengan organisasi pertahanan yang disiplin seperti Malut United.

Dengan situasi yang ada, laga ini diprediksi berjalan ketat. Arema FC dituntut untuk segera bangkit dan memanfaatkan dukungan suporter di kandang, sementara Malut United berpeluang mencuri poin jika mampu menjaga konsistensi permainan mereka.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
