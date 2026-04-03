Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 13.06 WIB

Prediksi Arema vs Malut United: Tuan Rumah Pincang, Tim Tamu Lebih Siap Menang

Sesi latihan pemain Arema FC. (Arema)

 

JawaPos.com–Laga menarik akan tersaji saat Arema FC menjamu Malut United pada pekan ke-26 BRI Super League, Jumat (3/4). Pertandingan yang digelar di Stadion Kanjuruhan ini diprediksi berjalan sengit, meski kondisi kedua tim cukup berbeda.

Arema FC datang ke laga ini dengan situasi kurang ideal. Sementara itu, Malut United justru datang dengan motivasi tinggi pada laga sisa super league.

Singo Edan Arema FC harus kehilangan sejumlah pemain penting akibat akumulasi kartu dan sanksi pada laga super league. Absennya beberapa pilar, terutama di sektor asing, menjadi pukulan telak bagi konsistensi permainan tim.

Nama-nama seperti Dalberto, Pablo Oliveira, hingga Matheus Blade dipastikan absen setelah menerima kartu merah pada laga sebelumnya. Sementara itu, Joel Vinicius juga tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Kondisi ini semakin diperparah dengan cedera yang masih dialami Walisson Maia.

Kehilangan banyak pemain inti membuat pelatih harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan tim. Meski bermain di kandang sendiri, Arema diprediksi tidak akan tampil dengan kekuatan terbaiknya.

Di sisi lain, Malut United justru datang dengan motivasi tinggi. Tim ini tengah bersaing ketat di papan atas klasemen dan saat ini berada di posisi empat besar dengan 45 poin. Mereka masih berpeluang menjaga posisi tersebut hingga akhir musim.

Kapten tim Gustavo Franca, menjadi salah satu pemain kunci dalam menjaga stabilitas permainan. Selain itu, lini depan yang dihuni pemain seperti Ciro Alves dan David da Silva diyakini mampu memberikan ancaman serius bagi pertahanan Arema FC.

Jika melihat performa lima pertandingan terakhir, Malut United sedikit lebih konsisten dibanding tuan rumah. Mereka mampu meraih beberapa hasil positif meski tetap harus waspada terhadap perlawanan Arema yang bermain di hadapan pendukungnya.

Secara head to head, kedua tim juga memiliki catatan yang cukup berimbang. Namun, dengan kondisi Arema yang sedang pincang, peluang Malut United untuk mencuri poin penuh terbilang cukup terbuka.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
