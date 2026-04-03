Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
03 April 2026, 18.11 WIB

4 Fakta Unik Arema FC vs Malut United! Tiga Kali Arema FC Kebobolan di 10 Menit Akhir Laga

Pemain Arema FC berusaha mengamankan bola dalam laga krusial di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)

JawaPos.com–Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 menghadirkan duel menarik antara Arema FC melawan Malut United FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (3/4) sore. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan poin, tapi juga menjadi ujian mental bagi Singo Edan yang tengah berada dalam situasi tak ideal.

Di balik tensi tinggi laga ini, tersimpan sejumlah fakta unik yang patut dicermati. Empat catatan ini bisa menjadi gambaran kekuatan sekaligus kelemahan Arema FC jelang bentrokan penting tersebut.

Produktivitas Gol Arema FC

Fakta pertama, Arema FC menunjukkan produktivitas yang cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Total 10 gol berhasil dicetak dalam lima laga terakhir, menjadi sinyal lini depan mereka tetap tajam meski situasi tim tidak sepenuhnya stabil.

Ketajaman ini menjadi modal penting untuk menghadapi Malut United FC yang dikenal punya organisasi permainan solid. Jika konsistensi ini terjaga, peluang Arema FC untuk mencetak gol tetap terbuka lebar di laga kandang ini.

Kekalahan Beruntun

Namun, fakta kedua justru menjadi alarm serius bagi tim asuhan Marcos Santos. Arema FC tercatat menelan tiga kekalahan beruntun dalam laga terakhir mereka, sebuah tren negatif yang harus segera dihentikan.

Rentetan hasil buruk ini tentu berdampak pada kepercayaan diri pemain. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan lawan untuk mencuri poin di Kanjuruhan.

Kebobolan di 10 Menit Akhir Laga

Fakta ketiga menjadi sorotan paling krusial dalam performa Arema FC. Lini belakang mereka menunjukkan kerawanan tinggi, terutama di 10 menit terakhir pertandingan yang kerap menjadi momen petaka.

Dalam tiga kekalahan terakhir, yakni saat menghadapi Bhayangkara FC (1-2), Bali United (3-4), dan Borneo FC (1-3), gawang Arema FC selalu kebobolan di menit-menit akhir. Hanya saat melawan Borneo FC, kebobolan terjadi lebih awal di babak pertama, sementara dua laga lainnya benar-benar ditentukan di pengujung pertandingan.

Situasi ini menunjukkan adanya masalah fokus dan konsentrasi pemain belakang. Jika tidak segera dibenahi, potensi kehilangan poin di menit akhir akan terus menghantui perjalanan mereka.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jelang Lawan Persebaya, Arema FC Gandeng Polda Jatim Bahas Keamanan Derbi - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Persebaya, Arema FC Gandeng Polda Jatim Bahas Keamanan Derbi

03 April 2026, 00.27 WIB

Pengamanan Derbi Jatim, Edukasi Suporter Jadi Prioritas Panpel Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Pengamanan Derbi Jatim, Edukasi Suporter Jadi Prioritas Panpel Arema FC

02 April 2026, 23.37 WIB

Derbi Jatim Bawa Pesan Damai! Cara Panpel Arema FC Amankan Duel Sarat Emosi Lawan Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Derbi Jatim Bawa Pesan Damai! Cara Panpel Arema FC Amankan Duel Sarat Emosi Lawan Persebaya Surabaya

02 April 2026, 21.02 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore