Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 21.23 WIB

Savio Roberto Optimistis PSM Akhiri Tren Buruk Kandang saat Hadapi Persis

Gelandang PSM Makassar Savio Roberto Juliao Figueiredo. (Istimewa)

JawaPos.com–Gelandang asing PSM Makassar Savio Roberto Juliao Figueiredo memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur jelang laga penting menghadapi Persis Solo. Pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 itu akan digelar di Stadion Gelora B. J. Habibie, Sabtu (4/4) sore.

Menurut Savio, waktu persiapan yang cukup panjang dimanfaatkan dengan maksimal oleh tim untuk memperbaiki berbagai aspek permainan. Dia menyebut sesi latihan dalam sepuluh hari terakhir berjalan intens dan fokus, baik dari sisi fisik maupun taktik.

”Tim berlatih dengan sangat baik minggu ini. Dalam sepuluh hari terakhir kami bekerja keras,” ujar pemain asal Brasil tersebut dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

PSM berupaya bangkit, terutama setelah belum mampu meraih kemenangan dalam beberapa laga kandang terakhir. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi tim pelatih yang dipimpin Tomas Trucha.

Savio menilai, pemahaman pemain terhadap skema permainan yang diinginkan pelatih menjadi kunci untuk mengatasi perlawanan Persis Solo yang sedang dalam tren positif. Dia juga menekankan pentingnya kepercayaan diri agar tim bisa tampil lepas di lapangan.

”Ini soal percaya pada ide pelatih. Kami punya rencana yang bagus dan semua pemain harus yakin dengan itu,” jelas Savio.

Secara individu, Savio tampil cukup konsisten musim ini. Dari 19 penampilan, dia sudah mencetak empat gol. Gol terakhirnya tercipta saat PSM bermain imbang 3-3 melawan Malut United di Ternate awal Maret.

Selain itu, kontribusinya juga terlihat dari akurasi umpan yang mencapai ratusan distribusi sukses sepanjang musim. Meski belum mencatatkan assist, Savio mengaku terus berusaha meningkatkan kontribusinya, terutama dalam membantu lini depan menciptakan peluang.

Dia menyebut latihan tim juga menitikberatkan pada transisi permainan dan penyelesaian akhir. Kondisi internal tim saat ini, lanjutnya, cukup kondusif. Seluruh pemain memiliki semangat yang sama untuk mengakhiri tren negatif di kandang dan kembali meraih kemenangan di hadapan suporter sendiri.

