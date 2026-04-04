Persita Tangerang Percaya Diri Tantang Persebaya di Surabaya, Carlos Pena Targetkan Tiga Poin

JawaPos.com–Pertandingan menarik akan tersaji saat Persita Tangerang bertandang ke markas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26, Sabtu (4/4). Meski berstatus sebagai tim tamu, Persita datang dengan kepercayaan diri tinggi dan target jelas yaitu membawa pulang tiga poin dari Stadion Gelora Bung Tomo.

Pelatih Persita Carlos Pena menegaskan, timnya telah memanfaatkan jeda kompetisi dengan baik. Persiapan tidak hanya difokuskan pada pemulihan kondisi fisik pemain, tetapi juga pematangan strategi untuk menghadapi tekanan permainan khas Persebaya.

Menurut Pena, bermain di kandang Persebaya selalu menjadi tantangan tersendiri. Dukungan suporter yang masif serta intensitas permainan lawan menjadi faktor yang tidak bisa dianggap remeh.

Namun, dia memastikan anak asuhnya tetap siap secara mental dan tak gentar menghadapi situasi tersebut.

”Kami tahu ini pertandingan sulit, tapi kami juga punya motivasi besar. Tim datang dengan kondisi bagus setelah hasil positif sebelumnya,” ujar Carlos Pena dikutip dari ileague.id.

Persita sendiri tengah berada dalam performa yang cukup stabil. Hal ini menjadi modal penting untuk menghadapi Persebaya yang dikenal agresif, terutama saat bermain di depan pendukungnya sendiri.

Meski demikian, Pena menilai hasil kekalahan telak Persebaya pada laga sebelumnya tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya. Dia menyebut Persebaya tetap tim berbahaya dengan kualitas pemain yang merata di setiap lini.

Di sisi lain, penjaga gawang Persita Igor Rodrigues juga menyampaikan antusiasmenya menyambut laga ini. Dia menilai pertandingan melawan Persebaya selalu menghadirkan atmosfer yang berbeda dan menantang.