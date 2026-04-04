Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 20.32 WIB

Optimisme Persebaya Jelang Hadapi Persita, Jefferson Silva Yakin Green Force Maksimalkan Laga Kandang

Jefferson Silva menunjukkan mobilitas tinggi di sisi kiri saat membela Persebaya Surabaya pada Super League 20252026. (Persebaya) - Image

Jefferson Silva menunjukkan mobilitas tinggi di sisi kiri saat membela Persebaya Surabaya pada Super League 20252026. (Persebaya)

JawaPos.com - Optimisme menyelimuti ruang ganti Persebaya Surabaya jelang laga penting pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Green Force dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (4/4) malam.

Pemain asing Persebaya, Jefferson Silva, menegaskan bahwa timnya dalam kondisi siap menghadapi tantangan berat tersebut. 

Ia menilai persiapan tim berjalan cukup baik, terutama setelah menjalani sesi latihan intensif usai Ramadan.

“Harapan kami untuk pertandingan ini sangat tinggi. Kami sudah bekerja dengan baik dan pelatih memberikan program latihan yang bagus,” ujar Jefferson dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, kondisi skuad belum sepenuhnya ideal. Beberapa pemain masih harus menepi akibat cedera. 

Namun, Jefferson melihat situasi tersebut dari sisi positif. Ia menilai absennya beberapa nama justru membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil dan menunjukkan kemampuan terbaik.

“Kami memang punya beberapa pemain yang cedera, tapi ini jadi kesempatan bagi pemain lain yang kami percaya untuk membuktikan kualitasnya,” tambahnya.

Bermain di kandang sendiri menjadi salah satu modal penting bagi Persebaya. Dukungan penuh dari suporter di Stadion Gelora Bung Tomo diyakini dapat meningkatkan motivasi tim. Jefferson pun menilai Persebaya memiliki cukup kekuatan untuk mengamankan hasil maksimal.

“Kami harus fokus pada permainan kami sendiri, apa yang bisa kami lakukan di stadion ini. Saya rasa kami punya semua yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan,” ungkap pemain bernomor punggung 17 tersebut.

Editor: Banu Adikara
