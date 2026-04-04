Gila! Harga Tiket Final Piala Dunia 2026 Tembus Rp 186 Juta, Naik Hampir 7 Kali Lipat dari Rencana Awal

JawaPos.com — Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026 benar-benar bikin geleng kepala. Di fase akhir penjualan yang dibuka awal April, harga tiket final melonjak drastis hingga menyentuh angka fantastis.

Tiket laga puncak turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu kini dibanderol 10.990 USD atau setara Rp 186 juta. Lonjakan ini langsung memicu reaksi keras dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Dilansir dari BBC, FIFA resmi membuka fase terakhir penjualan tiket sejak 1 April dan akan berlangsung hingga turnamen selesai. Menariknya, kenaikan harga terjadi di semua kategori tiket, bukan hanya final.

Sorotan utama tentu tertuju pada laga final yang akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion megah itu akan menjadi saksi penentuan juara dunia pada 19 Juli 2026.

Harga Rp 186 juta untuk satu tiket jelas terasa tidak masuk akal bagi sebagian besar fans. Bahkan, angka itu melonjak jauh dari rencana awal yang pernah dipublikasikan dalam dokumen resmi bidding tuan rumah.

Dalam dokumen “World Cup bid book”, harga tiket final maksimal hanya dipatok sebesar 1.550 USD atau sekitar Rp 26 juta. Artinya, harga terbaru kini melonjak hampir tujuh kali lipat dari rencana semula.

Kenaikan harga ini juga terlihat dalam perbandingan waktu yang lebih dekat. Pada Desember lalu, tiket final masih berada di kisaran 8.680 USD, sebelum akhirnya melonjak lagi menjadi 10.990 USD di fase terakhir.

Situasi ini langsung memicu gelombang protes dari para penggemar sepak bola. Banyak yang menilai harga tersebut terlalu elit dan menjauhkan fans sejati dari pengalaman menyaksikan langsung pertandingan final.