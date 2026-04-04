Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang! Bonek Rindu Keangkeran Gelora Bung Tomo

JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali menghadapi ujian penting saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League, Sabtu (4/4) malam. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo ini bukan sekadar perebutan poin, tetapi juga momentum mengembalikan keangkeran kandang yang dirindukan Bonek.

Performa Persebaya Surabaya memang belum stabil dalam beberapa pekan terakhir. Dari lima laga terakhir super league, Green Force hanya mampu meraih satu kemenangan dan itu menjadi alarm serius jelang duel penting ini.

Inkonsistensi di kompetisi super league tersebut tak lepas dari badai cedera serta absennya sejumlah pemain Persebaya akibat akumulasi kartu. Situasi itu sempat membuat komposisi tim pincang dan memengaruhi keseimbangan permainan di berbagai lini.

Kini, kondisi tim mulai membaik menjelang laga krusial ini. Sejumlah pemain inti seperti Bruno Paraiba sudah pulih dan berpotensi tampil sejak menit awal untuk menambah daya gedor.

Selain itu, kehadiran Malik Risaldi di lini depan memberi opsi tambahan dalam variasi serangan. Kombinasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali produktivitas gol Persebaya Surabaya.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada terhadap kekuatan Persita Tangerang. Dia menilai lawan memiliki kualitas merata dan berbahaya dalam berbagai skema permainan.

”Persita merupakan tim dengan kualitas pemain yang merata dan berbahaya dalam berbagai skema permainan, terutama saat melakukan transisi menyerang dan memanfaatkan bola mati. Mereka sangat agresif saat kehilangan bola dan cepat melakukan transisi menyerang,” kata Bernardo Tavares.

Menurut dia, Persita juga memiliki pemain dengan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi. Hal itu membuat Persebaya Surabaya tak bisa hanya fokus pada satu atau dua pemain lawan saja.