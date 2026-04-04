Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 20.18 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang! Bonek Rindu Keangkeran Gelora Bung Tomo

Duel panas Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo, Bonek siap kembalikan atmosfer angker. (Persebaya)

JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali menghadapi ujian penting saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League, Sabtu (4/4) malam. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo ini bukan sekadar perebutan poin, tetapi juga momentum mengembalikan keangkeran kandang yang dirindukan Bonek.

Performa Persebaya Surabaya memang belum stabil dalam beberapa pekan terakhir. Dari lima laga terakhir super league, Green Force hanya mampu meraih satu kemenangan dan itu menjadi alarm serius jelang duel penting ini.

Inkonsistensi di kompetisi super league tersebut tak lepas dari badai cedera serta absennya sejumlah pemain Persebaya akibat akumulasi kartu. Situasi itu sempat membuat komposisi tim pincang dan memengaruhi keseimbangan permainan di berbagai lini.

Kini, kondisi tim mulai membaik menjelang laga krusial ini. Sejumlah pemain inti seperti Bruno Paraiba sudah pulih dan berpotensi tampil sejak menit awal untuk menambah daya gedor.

Selain itu, kehadiran Malik Risaldi di lini depan memberi opsi tambahan dalam variasi serangan. Kombinasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali produktivitas gol Persebaya Surabaya.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada terhadap kekuatan Persita Tangerang. Dia menilai lawan memiliki kualitas merata dan berbahaya dalam berbagai skema permainan.

Persita merupakan tim dengan kualitas pemain yang merata dan berbahaya dalam berbagai skema permainan, terutama saat melakukan transisi menyerang dan memanfaatkan bola mati. Mereka sangat agresif saat kehilangan bola dan cepat melakukan transisi menyerang,” kata Bernardo Tavares.

Menurut dia, Persita juga memiliki pemain dengan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi. Hal itu membuat Persebaya Surabaya tak bisa hanya fokus pada satu atau dua pemain lawan saja.

Bernardo juga mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal. Beberapa pemain kemungkinan tetap dimainkan meski belum berada dalam kondisi terbaik setelah mengalami cedera.

Artikel Terkait
Jelang Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang, Bruno Paraiba Debut di Gelora Bung Tomo? - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang, Bruno Paraiba Debut di Gelora Bung Tomo?

04 April 2026, 15.21 WIB

Carlos Pena Sesumbar di GBT! Persita Tangerang Tantang Keangkeran Kandang Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Carlos Pena Sesumbar di GBT! Persita Tangerang Tantang Keangkeran Kandang Persebaya Surabaya

04 April 2026, 15.14 WIB

Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang: Adu Tajam Bruno Moreira dan Rayco Rodriguez di Lini Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang: Adu Tajam Bruno Moreira dan Rayco Rodriguez di Lini Depan

04 April 2026, 14.25 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

