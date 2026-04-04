M Shofyan Dwi Kurniawan
04 April 2026, 19.53 WIB

Italia Masih Punya Harapan ke Piala Dunia Bergantung pada Situasi Iran, tapi Dibantah FIFA

Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso gagal bawa negaranya lolos Piala Dunia 2026. (ig @azzuri)

JawaPos.com–Italia kembali harus menelan pil pahit setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah dramatis dari Bosnia di babak play off.

Azzurri sebenarnya sempat membuka harapan ketika Moise Kean mencetak gol pada menit ke-15. Namun, kartu merah Alessandro Bastoni sebelum turun minum mengubah jalannya laga.

Bosnia akhirnya menyamakan skor lewat Haris Tabakovic pada menit ke-79 sebelum menang 4-1 dalam adu penalti. Kekalahan ini membuat Italia dipastikan absen di Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah sebelumnya juga gagal tampil pada edisi 2018 dan 2022.

Situasi yang cukup ironis untuk negara dengan empat gelar juara dunia. Bisa dibilang, lemari trofi mereka masih mewah, tetapi tiket ke Piala Dunia justru terasa seperti barang langka.

Melansir Give Me Sport, pelatih Gennaro Gattuso mengaku sangat terpukul dengan hasil tersebut.

”Hari ini anak-anak tidak pantas dikalahkan seperti ini. Kami hanya memiliki 10 pemain, kami memiliki tiga peluang bagus dan mereka hampir tidak memberi kami ancaman. Maaf, ini sepak bola dan saya bangga dengan anak-anak saya,” kata Gattuso dengan emosional setelah pertandingan.

Gattuso menyatakan hasil itu menyakitkan timnya dan seluruh Italia. Hal itu sebuah pukulan yang sulit diterima.

Meski begitu, peluang Italia untuk tampil di Piala Dunia ternyata belum sepenuhnya tertutup. Masih ada skenario kecil yang bisa membawa mereka ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas ini.

Semua bergantung pada Iran. Beberapa pekan terakhir, muncul ketidakpastian mengenai keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 akibat konflik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.

Artikel Terkait
Drama Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Dua Tokoh Penting Resmi Mundur - Image
Sepak Bola Dunia

Drama Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Dua Tokoh Penting Resmi Mundur

03 April 2026, 20.44 WIB

Mengundurkan Diri Setelah Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Gianluigi Buffon Ungkap Tugasnya di Timnas Italia - Image
Sepak Bola Dunia

Mengundurkan Diri Setelah Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Gianluigi Buffon Ungkap Tugasnya di Timnas Italia

03 April 2026, 19.28 WIB

Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos - Image
Sepak Bola Dunia

Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos

03 April 2026, 16.32 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

