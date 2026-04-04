Italia Masih Punya Harapan ke Piala Dunia Bergantung pada Situasi Iran, tapi Dibantah FIFA

JawaPos.com–Italia kembali harus menelan pil pahit setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah dramatis dari Bosnia di babak play off.

Azzurri sebenarnya sempat membuka harapan ketika Moise Kean mencetak gol pada menit ke-15. Namun, kartu merah Alessandro Bastoni sebelum turun minum mengubah jalannya laga.

Bosnia akhirnya menyamakan skor lewat Haris Tabakovic pada menit ke-79 sebelum menang 4-1 dalam adu penalti. Kekalahan ini membuat Italia dipastikan absen di Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah sebelumnya juga gagal tampil pada edisi 2018 dan 2022.

Baca Juga:Chelsea Hukum Enzo Fernandez usai Komentar soal Real Madrid

Situasi yang cukup ironis untuk negara dengan empat gelar juara dunia. Bisa dibilang, lemari trofi mereka masih mewah, tetapi tiket ke Piala Dunia justru terasa seperti barang langka.

Melansir Give Me Sport, pelatih Gennaro Gattuso mengaku sangat terpukul dengan hasil tersebut.

”Hari ini anak-anak tidak pantas dikalahkan seperti ini. Kami hanya memiliki 10 pemain, kami memiliki tiga peluang bagus dan mereka hampir tidak memberi kami ancaman. Maaf, ini sepak bola dan saya bangga dengan anak-anak saya,” kata Gattuso dengan emosional setelah pertandingan.

Baca Juga:Lamine Yamal Kecam Nyanyian Rasis Pendukung Spanyol saat lawan Mesir

Gattuso menyatakan hasil itu menyakitkan timnya dan seluruh Italia. Hal itu sebuah pukulan yang sulit diterima.

Meski begitu, peluang Italia untuk tampil di Piala Dunia ternyata belum sepenuhnya tertutup. Masih ada skenario kecil yang bisa membawa mereka ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas ini.