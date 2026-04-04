Antonius Oskarianto Adur
04 April 2026, 14.25 WIB

Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang: Adu Tajam Bruno Moreira dan Rayco Rodriguez di Lini Depan

Bruno Moreira diharapkan Bonek bisa memimpin Persebaya menang lawan Persita. (Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Bruno Moreira diharapkan Bonek bisa memimpin Persebaya menang lawan Persita. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com-Persebaya Surabaya akan menghadapi Persita Tangerang di Super League pekan ke-26. Laga tersebut bakal dimainkan di Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4) pukul 19.00 WIB.

Adu tajam diprediksi bakal tersaji pada laga Persebaya melawan Persita. Mereka adalah Bruno Moreira dan Rayco Rodriguez yang mengisi posisi sebagai pemain sayap.

Bruno Moreira masih menjadi salah satu kekuatan andalan di lini depan Persebaya. Meski performanya dinilai menurun, sang kapten masih bisa mengoleksi sembilan gol dan empat assist.

Pada laga kekalahan Persebaya dari Borneo FC Samarinda, peran Bruno Moreira tidak begitu terlihat. Melihat statistik permainan dari I League, pemain asal Brasil tersebut tidak mampu melepaskan tendangan tepat sasaran dan hanya sukses melakukan dribel sukses.

Meskipun demikian, Bruno Moreira masih menjadi ancaman untuk lini pertahanan Persita. Sebab, dia memiliki kecepatan, kemampuan dribel yang apik, dan tendangan yang keras.

Bintang Persita Tangerang Asal Spanyol Rayco Rondrigues, akan jadi ancaman pertahanan Persebaya. (Dok/Persita)

Di sisi Persita, Rayco Rodriguez menjadi andalan di lini depan. Selain tajam dalam mencetak gol, dia juga sangat baik dalam melakukan distribusi bola yang membuatnya berhasil mencetak enam gol dan 10 assist.

