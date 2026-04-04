Ardha Ihsan Asy'Ari
04 April 2026, 20.04 WIB

Sejumlah Rekannya Cedera, Jefferson SIlva Tegaskan Persebaya Surabaya Punya Segalanya untuk Kalahkan Persita Tangerang

Aksi pemain Persebaya Jefferson Silva (kanan) saat menghadapi Dewa United. (Ileague) - Image

Aksi pemain Persebaya Jefferson Silva (kanan) saat menghadapi Dewa United. (Ileague)

JawaPos.com–Pemain Persebaya Surabaya Jefferson Silva dihinggapi rasa optimistis jelang menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan Pekan ke-26 Super League. Laga bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4) malam.

Meski tidak menampik bahwa sejumlah rekannya masih harus menepi karena cedera, Jefferson menilai Persebaya masih punya hal lain yang bisa menjadi faktor penentu untuk mengalahkan Persita pada laga super league.

”Saya rasa kita harus memikirkan tim kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tunjukkan di stadion kita, kekuatan Persebaya. Jadi, saya rasa kita memiliki segalanya untuk mengalahkan Persita,” ujar Jefferson Silva jelang laga super league seperti dikutip dari ILeague.

Dia menambahkan bahwa faktor lain yang tak kalah menjadi penentu kemenangan Green Force adalah sesi latihan yang dipersiapkan dan dijalani dengan matang setelah jeda kompetisi sekitar tiga pekan.

”Harapan kami untuk pertandingan ini sangat tinggi. Kami telah bekerja dengan baik. Setelah Ramadan, saya rasa pelatih telah memberi kami sesi latihan yang bagus,” tambah pemain asal Brasil itu.

Dia berharap, meski ada beberapa pemain cedera, para penggawa lain yang menggantikan diharapkan bisa mengerahkan seluruh kualitas terbaiknya. Membuktikan bahwa mereka juga bisa menjadi pengganti yang sepadan.

”Kami sudah memikirkan tim Persita dan kami memiliki beberapa pemain yang cedera. Tetapi itu memberi kesempatan kepada pemain lain yang kami percayai dalam skuat,” tutur Jefferson Silva.

Sedangkan untuk persiapan secara umum, dia sudah mendalami bagaimana kekuatan Pendekar Cisadane, yaitu mengandalkan transisi menyerang dan memanfaatkan bola-bola mati.

”Kami melihat bahwa Persita memiliki transisi ofensif yang sangat bagus dan cukup berbahaya dalam situasi bola mati. Karena itu dalam latihan kami banyak fokus pada bagaimana mengantisipasi transisi mereka sekaligus meningkatkan kualitas transisi permainan kami sendiri,” ungkap Jefferson Silva.

