Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 20.27 WIB

Prediksi PSM vs Persis: Juku Eja Terpuruk, Laskar Sambernyawa Siap Curi Poin

Skuad Persis Solo akan berjuang keras lepas dari jerat degradasi Super League musim ini. (Dok. Persis) - Image

Skuad Persis Solo akan berjuang keras lepas dari jerat degradasi Super League musim ini. (Dok. Persis)

JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-26 BRI Super League akan mempertemukan PSM Makassar dan Persis Solo pada Sabtu, 4 April 2026. Duel ini akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, mulai pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi momen penting bagi kedua tim yang tengah berada dalam situasi berbeda. PSM Makassar datang dengan tekanan besar setelah melewati lima pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Dalam periode tersebut, Juku Eja hanya mampu meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan.

Catatan tersebut membuat posisi PSM di klasemen menjadi rawan. Mereka kini berada di papan tengah bawah dan belum sepenuhnya aman dari ancaman zona degradasi. 

Kebobolan 12 gol dalam lima laga terakhir juga menjadi sorotan, terutama di lini pertahanan yang terlihat kurang solid.

Di sisi lain, Persis Solo justru menunjukkan tren positif. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu perlahan bangkit dan berhasil keluar dari zona degradasi. 

Dalam lima pertandingan terakhir, Persis tidak terkalahkan dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Performa lini belakang Persis menjadi salah satu faktor kunci kebangkitan mereka. Duet bek tengah yang tampil disiplin mampu mencatatkan dua clean sheet dalam laga terakhir. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding putaran sebelumnya.

Meski demikian, Persis tetap harus waspada. Bermain di kandang sendiri, PSM Makassar tentu akan berusaha tampil lebih agresif untuk memutus tren negatif. 

Dukungan suporter juga bisa menjadi energi tambahan bagi tim tuan rumah untuk bangkit.
Dari segi pertemuan, PSM masih unggul dalam beberapa laga terakhir. 

