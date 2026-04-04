Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 18.13 WIB

Persis Solo Tak Mau Terpeleset Lagi, Targetkan Poin di Kandang PSM

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. (Dok. Persis Solo)

JawaPos.com–Persis Solo akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (4/4) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan lawan PSM Makassar ini menjadi sangat penting bagi Laskar Sambernyawa Persis Solo yang masih berkutat di papan bawah klasemen super league. Hingga pekan ke-25, Persis berada di posisi ke-15 dengan koleksi 20 poin, hanya satu tingkat di atas zona degradasi.

Situasi ini belum sepenuhnya aman, mengingat selisih poin yang sangat tipis dengan tim-tim di bawahnya. Persis memiliki poin yang sama dengan Madura United FC di peringkat ke-16 serta Semen Padang FC di posisi ke-17.

Sementara itu, PSBS Biak yang berada di dasar klasemen juga terus mengintai dengan raihan 18 poin. Artinya, satu kesalahan kecil saja bisa membuat Persis kembali terjerembab ke zona merah.

Setelah menjalani jeda kompetisi karena libur Lebaran, tim asuhan Milomir Seslija datang dengan tekad kuat untuk mencuri poin di kandang lawan. Pelatih yang akrab disapa Milo itu menilai laga melawan PSM tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, tim berjuluk Juku Eja memiliki kualitas yang merata, baik dari pemain asing maupun talenta mudanya. Namun demikian, Milo memastikan anak asuhnya siap memberikan perlawanan terbaik sejak menit awal.

”Pertandingan akan berjalan ketat. PSM adalah tim yang bagus dengan komposisi pemain yang kuat. Tapi kami datang dengan semangat untuk bermain maksimal,” ujar Milo dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.

Meski optimistis, Persis juga dihadapkan pada kendala kebugaran pemain. Salah satu pemain asing mereka, Luka Dumancic, diragukan tampil setelah mengalami gangguan kesehatan. Kondisinya disebut menurun akibat keracunan makanan yang diperparah oleh faktor cuaca.

Kendati demikian, Milo menegaskan bahwa secara keseluruhan tim tetap dalam kondisi siap tempur. Dia berharap para pemain yang turun bisa menunjukkan determinasi tinggi demi membawa pulang hasil positif.

