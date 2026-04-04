Kendal Tornado FC Siap Tempur di Kudus, Targetkan Curi Poin dari Persiku

JawaPos.com–Kendal Tornado FC kembali dihadapkan pada laga krusial saat bertandang ke markas Persiku Kudus dalam lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (4/4) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura Kendal Tornado FC. Mereka mengusung target tiga poin dari Persiku demi menjaga peluang promosi ke kasta tertinggi musim depan tetap terbuka.

Saat ini, Kendal Tornado FC berada di posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 41 poin. Mereka tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen PSS Sleman dan hanya terpaut dua angka dari Persipura Jayapura yang menempati posisi kedua.

Baca Juga:GFC Series 2 Hadirkan Pertarungan Deretan Fighter Terbaik dalam Fight Card Spektakuler

Modal positif sebenarnya dimiliki Kendal Tornado FC. Mereka belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir. Namun, pelatih Stefan Keeljtes menegaskan bahwa laga melawan Persiku tidak akan berjalan mudah.

Menurut dia, tim tuan rumah mengalami banyak perubahan, baik dari segi komposisi pemain maupun gaya permainan. Hal itu membuat pertandingan diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.

”Pertandingan akan seru. Kudus banyak perubahan, tapi kami tetap fokus untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang ke Liga 1,” ujar Stefan dalam konferensi pers jelang laga.

Baca Juga:Julio Cesar Ungkap Kunci Persib Jadi Tim dengan Pertahanan Terbaik Musim Ini

Selain menghadapi lawan yang terus berkembang, Kendal Tornado FC juga dihadapkan pada jadwal yang cukup padat. Waktu persiapan mereka terbilang singkat setelah sebelumnya melakoni laga berat melawan PSS Sleman.

Stefan menyebut timnya hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk pemulihan kondisi pemain sekaligus mematangkan strategi. Meski demikian, Dia melihat semangat para pemain tetap tinggi.