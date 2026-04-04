Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 18.06 WIB

Kendal Tornado FC Siap Tempur di Kudus, Targetkan Curi Poin dari Persiku

Kendal Tornado FC. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC. (Istimewa)

JawaPos.com–Kendal Tornado FC kembali dihadapkan pada laga krusial saat bertandang ke markas Persiku Kudus dalam lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (4/4) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura Kendal Tornado FC. Mereka mengusung target tiga poin dari Persiku demi menjaga peluang promosi ke kasta tertinggi musim depan tetap terbuka.

Saat ini, Kendal Tornado FC berada di posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 41 poin. Mereka tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen PSS Sleman dan hanya terpaut dua angka dari Persipura Jayapura yang menempati posisi kedua.

Modal positif sebenarnya dimiliki Kendal Tornado FC. Mereka belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir. Namun, pelatih Stefan Keeljtes menegaskan bahwa laga melawan Persiku tidak akan berjalan mudah.

Menurut dia, tim tuan rumah mengalami banyak perubahan, baik dari segi komposisi pemain maupun gaya permainan. Hal itu membuat pertandingan diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.

”Pertandingan akan seru. Kudus banyak perubahan, tapi kami tetap fokus untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang ke Liga 1,” ujar Stefan dalam konferensi pers jelang laga.

Selain menghadapi lawan yang terus berkembang, Kendal Tornado FC juga dihadapkan pada jadwal yang cukup padat. Waktu persiapan mereka terbilang singkat setelah sebelumnya melakoni laga berat melawan PSS Sleman.

Stefan menyebut timnya hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk pemulihan kondisi pemain sekaligus mematangkan strategi. Meski demikian, Dia melihat semangat para pemain tetap tinggi.

”Kami memaksimalkan waktu yang ada untuk recovery dan persiapan taktikal. Saya lihat pemain sangat antusias,” tambah Stefan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Dua Amunisi Kembali, Kendal Tornado FC Siap Tantang Persiku Kudus di Wergu Wetan - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Amunisi Kembali, Kendal Tornado FC Siap Tantang Persiku Kudus di Wergu Wetan

02 April 2026, 04.42 WIB

Persaingan Sengit Grup Timur Pegadaian Championship, Persipura Waspadai Ancaman Barito dan Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persaingan Sengit Grup Timur Pegadaian Championship, Persipura Waspadai Ancaman Barito dan Kendal Tornado FC

02 April 2026, 04.09 WIB

Patrick Cruz Kembali, Kendal Tornado Siap Hadapi PSS Sleman demi Menjaga Asa Promosi - Image
Sepak Bola Indonesia

Patrick Cruz Kembali, Kendal Tornado Siap Hadapi PSS Sleman demi Menjaga Asa Promosi

28 Maret 2026, 15.25 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore