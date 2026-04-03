Julio Cesar Ungkap Kunci Persib Jadi Tim dengan Pertahanan Terbaik Musim Ini

JawaPos.com–Persib Bandung terus menunjukkan konsistensi impresif di BRI Super League 2025/26. Hingga pekan ke-25, tim berjuluk Maung Bandung itu tercatat sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit, yakni hanya 14 gol.

Catatan ini menjadi salah satu faktor utama Persib bertengger di puncak klasemen super league dengan koleksi 58 poin. Maung Bandung unggul empat angka dari Borneo FC Samarinda di posisi kedua.

Bek Persib Julio Cesar mengungkapkan, kekuatan lini belakang timnya tidak lepas dari kerja sama solid antar pemain. Dia menyebut kombinasi dirinya dengan Patricio Matricardi dan Federico Barba mampu menciptakan pertahanan yang sulit ditembus lawan.

Menurut Julio, komunikasi dan kepercayaan antar pemain menjadi kunci utama. Selain itu, peran penjaga gawang Teja Paku Alam juga sangat vital dalam menjaga stabilitas tim dari lini terakhir.

”Lini belakang kami sangat tangguh. Pato (Matricardi), Barba bermain sangat baik. Ada Dion juga bersama kami, dan Teja luar biasa. Saat saya bermain, saya berusaha memberi kontribusi maksimal,” ujar Julio dikutip dari ileague.id.

Tak hanya bertumpu pada pemain belakang, Persib juga menunjukkan kolektivitas tim yang kuat. Para pemain depan seperti Uilliam Barros dan Ramon Tanque turut aktif membantu pertahanan. Hal ini membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sejak dari lini awal.

Julio menilai seluruh tim telah menjalankan instruksi pelatih Bojan Hodak dengan sangat baik. Terutama dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

”Semua pemain bekerja keras. Penyerang kami bahkan bisa bermain seperti bek saat membantu bertahan. Itu membuat tim semakin solid,” tambah Julio Cesar.