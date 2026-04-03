Moch. Rizky Pratama Putra
03 April 2026, 21.42 WIB

Rajanya Bola Liar! Julio Cesar Jadi Tembok Kukuh Persib Bandung Hentikan Gempuran Semen Padang

Julio Cesar kembali memperkuat lini belakang Persib Bandung dengan performa solid sebagai raja bola liar di area pertahanan. (Persib)

JawaPos.com—Kembalinya Julio Cesar menjadi kabar segar bagi Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Semen Padang di pekan ke-26 Super League 2025/2026. Bek asal Brasil itu dipastikan siap tempur setelah pulih total dari cedera yang sempat menghambat kontribusinya di lini belakang Pangeran Biru.

Laga Persib vs Semen Padang akan digelar di Stadion H. Agus Salim, Minggu (5/4). Ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi Persib Bandung yang tengah menjaga asa juara super league.

Kehadiran Julio Cesar di jantung pertahanan Persib menjadi elemen penting untuk meredam agresivitas Kabau Sirah Seman Padang yang dikenal berbahaya saat bermain di kandang. JC, inisialnya, memastikan kondisinya sudah kembali ke performa terbaik di super league setelah melalui masa pemulihan yang cukup panjang.

Dia bahkan menegaskan kesiapan penuh untuk langsung memberikan kontribusi maksimal demi mengamankan tiga poin penting bagi timnya.

”Sekarang saya sudah baik, sudah 100 persen. Saya sudah kembali berlatih dan siap membantu tim. Cedera saya sudah pulih dan saya merasa sangat baik,” kata JC.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat lini pertahanan Persib Bandung akan kembali solid dengan kehadiran sosok berpengalaman tersebut. Tak hanya soal kebugaran, Julio Cesar juga menyoroti pentingnya fokus penuh menghadapi Semen Padang yang dianggap sebagai lawan tangguh.

Baginya, setiap pertandingan di sisa musim ini ibarat final yang tidak boleh disia-siakan jika ingin tetap berada di jalur perebutan gelar.

”Kita punya sembilan laga final, tapi sekarang fokus hanya ke Padang. Kita perlu melangkah selangkah demi selangkah. Pertandingan melawan Padang benar-benar seperti final yang sesungguhnya dan kami harus mengambil tiga poin di sana,” tegas JC.

Tekad tersebut menggambarkan mentalitas juara yang coba dibangun di dalam skuad Persib Bandung. Jika melihat statistik musim ini, kontribusi Julio Cesar memang lebih menonjol di sektor pertahanan dibandingkan penyerangan.

