Persijap Jepara Siap Tunjukkan Performa Terbaik di Bulan April Demi Lolos dari Zona Degradasi

JawaPos.com–Persijap Jepara telah bersiap untuk melanjutkan perjuangan mereka di BRI Super League 2025/26. April menjadi momen krusial bagi Laskar Kalinyamat, yang akan menghadapi lima laga penting dari sembilan pertandingan sisa musim ini.

Petualangan Persijap dimulai pada pekan ke-26 dengan menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4). Laga tandang ini menjadi ujian awal yang penting untuk mengumpulkan poin demi menjauh dari zona degradasi klasemen sementara super league.

Selanjutnya, pada pekan ke-27 super league, Persijap akan kembali berlaga di kandang sendiri, Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC, Sabtu (11/4). Laga kandang ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan pelatih Mario Lemos untuk memanfaatkan dukungan suporter dan meraih poin penuh.

Pekan ke-28, Persijap kembali bertandang ke Sumatera, menantang Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4). Diikuti pekan ke-29, Persijap akan menjamu PSBS Biak di Jepara, Jumat (24/4). Bulan ini ditutup dengan laga pekan ke-30 di Banten International Stadium, Serang, menghadapi Dewa United FC, Rabu (29/4).

Saat ini, Persijap berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 21 poin dari lima kemenangan, enam kali imbang, dan 14 kekalahan. Posisi mereka masih jauh dari kata aman karena tiga tim di bawah, yaitu Persis Solo (15), Madura United FC (16), dan Semen Padang FC (17), hanya berselisih satu poin. PSBS Biak yang berada di dasar klasemen juga masih berpotensi mengejar dengan 18 poin.

Situasi ini membuat setiap poin menjadi sangat berharga. Pelatih Mario Lemos menekankan pentingnya fokus pada laga demi laga, memaksimalkan peluang di kandang, dan meraih poin tandang untuk mengamankan posisi di papan tengah klasemen.

”Kami sadar bulan ini sangat menentukan nasib kami. Setiap laga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tim siap bekerja keras dan fokus untuk meraih poin maksimal,” kata salah satu pemain kunci Persijap, Carlos Franca dikutip dari ileague.id.