Panpel Persik Kediri Kantongi Izin Pertandingan Lawan Persijap Jepara

JawaPos.com - Panitia Pelaksana Persik Kediri, Jawa Timur, mengantongi izin pertandingan digelar di kandang sendiri, Stadion Brawijaya, Kota Kediri, antara Persik melawan Persijap Jepara dalam lanjutan Super League di pekan ke-26, dikutip dari ANTARA.

Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo, Kamis mengatakan Polres Kediri Kota telah memberikan izin untuk pertandingan Persik digelar pada Senin, 6 April 2026 di Stadion Brawijaya Kediri.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Kami juga mengantongi perizinan dari berbagai pihak termasuk Polres Kediri Kota," katanya di Kediri.

Ia mengungkapkan, pertandingan di kandang sendiri membawa atmosfer yang berbeda. Dengan dukungan suporter, hal ini justru memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Macan Putih.

Dukungan suporter Persik Kediri diharapkan dapat meningkatkan motivasi pemain untuk bermain baik dan memenangi pertandingan.



Widodo mengungkapkan, dalam pertandingan tersebut kuota penonton yang disediakan berjumlah 5.000 orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada.

"Tiket dibagi menjadi tiga kelas, mulai dari kelas ekonomi dijual seharga Rp60 ribu, kelas utama dijual seharga Rp80 ribu dan VIP dijual seharga Rp100 ribu".

Ia menambahkan, panitia pelaksana juga koordinasi dengan komunitas suporter Persik Kediri untuk penjualan tiket. Selain itu, pembelian tiket juga dapat diakses melalui www.persikkediri.com, dan mitra lainnya.



Ia berharap dalam pertandingan itu, Persik Kediri bisa memberikan permainan terbaiknya dan mendapatkan hasil positif dengan poin penuh.



Ia juga optimistis dukungan suporter turut serta menjadikan Persik bisa main lebih baik lagi.