Antara
02 April 2026, 21.54 WIB

Panpel Persik Kediri Kantongi Izin Pertandingan Lawan Persijap Jepara

Latihan Persik Kediri. (Istimewa)

JawaPos.com - Panitia Pelaksana Persik Kediri, Jawa Timur, mengantongi izin pertandingan digelar di kandang sendiri, Stadion Brawijaya, Kota Kediri, antara Persik melawan Persijap Jepara dalam lanjutan Super League di pekan ke-26, dikutip dari ANTARA.

Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo, Kamis mengatakan Polres Kediri Kota telah memberikan izin untuk pertandingan Persik digelar pada Senin, 6 April 2026 di Stadion Brawijaya Kediri.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Kami juga mengantongi perizinan dari berbagai pihak termasuk Polres Kediri Kota," katanya di Kediri.

Ia mengungkapkan, pertandingan di kandang sendiri membawa atmosfer yang berbeda. Dengan dukungan suporter, hal ini justru memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Macan Putih.

Dukungan suporter Persik Kediri diharapkan dapat meningkatkan motivasi pemain untuk bermain baik dan memenangi pertandingan.

Widodo mengungkapkan, dalam pertandingan tersebut kuota penonton yang disediakan berjumlah 5.000 orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada.

Tiket, kata dia, dibagi menjadi tiga kelas dengan harga bervariatif mulai dari Rp60 ribu per tiket hingga Rp100 ribu per tiket.

"Tiket dibagi menjadi tiga kelas, mulai dari kelas ekonomi dijual seharga Rp60 ribu, kelas utama dijual seharga Rp80 ribu dan VIP dijual seharga Rp100 ribu".

Ia menambahkan, panitia pelaksana juga koordinasi dengan komunitas suporter Persik Kediri untuk penjualan tiket. Selain itu, pembelian tiket juga dapat diakses melalui www.persikkediri.com, dan mitra lainnya.

Ia berharap dalam pertandingan itu, Persik Kediri bisa memberikan permainan terbaiknya dan mendapatkan hasil positif dengan poin penuh.

Ia juga optimistis dukungan suporter turut serta menjadikan Persik bisa main lebih baik lagi.

"Kami mengajak Persikmania hadir di Stadion Brawijaya memberikan dukungan secara langsung kepada tim kebanggaan kita. Dengan hadirnya suporter di stadion akan memberikan motivasi lebih bagi para pemain untuk memberikan hasil terbaik," kata dia.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Jadwal Persik Kediri vs Persijap Jepara, Berikut Waktu Kick-off dan Link Live Streaming - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Persik Kediri vs Persijap Jepara, Berikut Waktu Kick-off dan Link Live Streaming

06 April 2026, 20.10 WIB

Marcos Reina Ingatkan Ancaman Persijap Jepara, Persik Kediri Targetkan Tiga Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Marcos Reina Ingatkan Ancaman Persijap Jepara, Persik Kediri Targetkan Tiga Poin

06 April 2026, 18.56 WIB

Persik Kediri Full Team, Tiga Pemain Pulih Jelang Laga Panas Kontra Persijap Jepara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Full Team, Tiga Pemain Pulih Jelang Laga Panas Kontra Persijap Jepara

03 April 2026, 01.39 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

