Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 20.19 WIB

Malut United Bidik Poin di Kandang Arema FC, Hendri Susilo Waspadai Kekuatan Tuan Rumah

Pelatih Malut United Hendri Susilo saat konfrensi pers sebelum pertandingan. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Malut United FC memandang laga tandang pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 melawan Arema FC bukan sekadar pertandingan biasa. Di balik persiapan yang telah dijalani, tersimpan ambisi besar untuk mencuri poin dari markas lawan.

Pertandingan Arema FC vs Malut United akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (3/4) sore. Laga itu menjadi salah satu momen krusial bagi Malut United untuk menjaga posisi mereka di papan atas klasemen sementara super league.

Pelatih kepala Malut United Hendri Susilo menegaskan, timnya tidak ingin lengah meski Arema FC tengah dilanda keterbatasan skuad. Kondisi tersebut justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi tuan rumah.

”Kami akan tetap berjuang untuk mendapatkan poin di sini,” ujar Hendri dikutip dari ileague.id.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga fokus sepanjang pertandingan. Baginya, meremehkan lawan bukanlah pilihan, apalagi Arema FC dikenal memiliki karakter permainan yang solid saat tampil di kandang sendiri.

Sebagai bagian dari persiapan, Malut United menjalani pemusatan latihan di Jogjakarta selama satu pekan. Program tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan taktik sekaligus mengembalikan ritme permainan setelah jeda kompetisi akibat libur Lebaran.

”Kami mematangkan persiapan dan saya pikir itu sudah cukup untuk melawan Arema FC,” tambah Hendri Susilo.

Secara statistik, Malut United datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Mereka menjadi salah satu tim dengan performa tandang terbaik musim ini.

Selain itu, lini pertahanan yang solid juga menjadi kekuatan utama yang diandalkan dalam menghadapi tekanan di Kanjuruhan. Hendri kembali mengingatkan bahwa absennya beberapa pemain asing Arema FC tidak boleh dijadikan patokan untuk meremehkan kualitas lawan.

