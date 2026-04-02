Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 01.39 WIB

Persik Kediri Full Team, Tiga Pemain Pulih Jelang Laga Panas Kontra Persijap Jepara

Persik Kediri optimistis raih 3 poin saat menghadapi Persijap Jepara. (Dok. Persik)

JawaPos.com - Kabar positif datang untuk Persik Kediri jelang laga penting pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Tim berjuluk Macan Putih itu dipastikan mendapatkan tambahan kekuatan setelah tiga pemainnya pulih dari cedera.

Ketiga pemain tersebut adalah Rendy Sanjaya, Rezaldi Hehanussa, dan Telmo Castanheira. Mereka kini sudah kembali bergabung dalam sesi latihan bersama tim dan menunjukkan kondisi yang semakin membaik.

Kehadiran ketiganya tentu menjadi suntikan energi baru bagi skuad asuhan Marcos Reina Torres.

Apalagi, Persik akan menghadapi laga kandang melawan Persijap Jepara di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4).

Marcos Reina Torres mengaku senang dengan perkembangan kondisi timnya. Ia menyebut saat ini hampir seluruh pemain sudah berada dalam kondisi siap tampil, sehingga opsi strategi menjadi lebih fleksibel.

Menurutnya, situasi ini sangat membantu dalam memaksimalkan persiapan tim. Dengan komposisi pemain yang lebih lengkap, intensitas latihan pun meningkat dan kualitas permainan bisa lebih terasah.

Kembalinya Rendy Sanjaya dan Rezaldi Hehanussa memberikan dampak langsung pada sektor pertahanan, khususnya di posisi bek kiri.

Selain itu, Rendy juga memiliki nilai tambah karena bisa mengisi slot pemain U-22 yang kerap menjadi kebutuhan penting dalam regulasi kompetisi.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore