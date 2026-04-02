Edi Yulianto
03 April 2026, 00.22 WIB

3 Pemain Persik Kediri Pulih Jelang Lawan Persijap Jepara, Berikut Perasaan Marcos Reina

Rendy Sanjaya saat menjalani latihan kebugaran bersama Persik Kediri. (Dok. Persik) - Image

Rendy Sanjaya saat menjalani latihan kebugaran bersama Persik Kediri. (Dok. Persik)

JawaPos.com - Kabar baik menghampiri Persik Kediri. Jelang laga penting menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-26 Super League 2025/2026, tiga pemain dinyatakan pulih dari cedera. Mereka adalah Rendy Sanjaya, Rezaldi Hehanussa, dan Telmo Castanheira. 

Kini, mereka mulai kembali bergabung untuk mengikuti sesi latihan bersama tim. Kondisi ini menjadi angin segar bagi tim asuhan Marcos Reina itu saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Senin (6/4) mendatang.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, menyebut kembalinya para pemain tersebut membuat persiapan tim semakin optimal. “Mereka sudah berlatih normal bersama kami. Sekarang semua pemain ikut latihan, jadi ini jauh lebih baik. Dengan kondisi seperti ini, saya memiliki lebih banyak pilihan,” ujarnya.

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini juga menyatakan bertambahnya jumlah pemain dalam kondisi fit akan berdampak pada kualitas permainan tim.

“Ketika semua pemain bisa berlatih penuh, maka persiapan tim akan lebih baik. Saya sangat senang dengan kondisi ini. Saya juga banyak opsi saat melawan Persijap Jepara nanti,” katanya.

Kehadiran Rendy Sanjaya dan Rezaldi Hehanussa membuat pos bek kiri solid kembali. Rendy Sanjaya juga bisa mengisi slot pemain U-22. Sementara persaingan lini tengah juga ketat dengan pulihnya Telmo Castanheira.

Marcos Reina pun makin optimistis Persik Kediri akan mampu memberikan perlawanan maksimal saat menjamu Laskar Kalinyamat. Apalagi, Persik akan tampil di kandang sendiri, dan itu menjadi momentum penting bagi tim meraih tiga poin.

"Kembali bermain di Stadion Brawijaya tentu akan menjadi momen penting untuk meraih poin. Kita harus maksimalkan kesempatan laga kandang ini untuk menang," tuturnya. 

Selain itu, dukungan suporter dinilai akan menjadi faktor krusial dalam pertandingan tersebut. “Kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama suporter agar bisa bersama-sama meraih hasil terbaik,” tambahnya.

Panpel Persik Kediri Kantongi Izin Pertandingan Lawan Persijap Jepara - Image
Sepak Bola Indonesia

Panpel Persik Kediri Kantongi Izin Pertandingan Lawan Persijap Jepara

02 April 2026, 21.54 WIB

Dua Amunisi Kembali, Kendal Tornado FC Siap Tantang Persiku Kudus di Wergu Wetan - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Amunisi Kembali, Kendal Tornado FC Siap Tantang Persiku Kudus di Wergu Wetan

02 April 2026, 04.42 WIB

Persik Kediri Kembali ke Brawijaya, 5 Ribu Tiket Disiapkan untuk Duel Lawan Persijap - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Kembali ke Brawijaya, 5 Ribu Tiket Disiapkan untuk Duel Lawan Persijap

02 April 2026, 02.43 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

