3 Pemain Persik Kediri Pulih Jelang Lawan Persijap Jepara, Berikut Perasaan Marcos Reina

JawaPos.com - Kabar baik menghampiri Persik Kediri. Jelang laga penting menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-26 Super League 2025/2026, tiga pemain dinyatakan pulih dari cedera. Mereka adalah Rendy Sanjaya, Rezaldi Hehanussa, dan Telmo Castanheira.

Kini, mereka mulai kembali bergabung untuk mengikuti sesi latihan bersama tim. Kondisi ini menjadi angin segar bagi tim asuhan Marcos Reina itu saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Senin (6/4) mendatang.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, menyebut kembalinya para pemain tersebut membuat persiapan tim semakin optimal. “Mereka sudah berlatih normal bersama kami. Sekarang semua pemain ikut latihan, jadi ini jauh lebih baik. Dengan kondisi seperti ini, saya memiliki lebih banyak pilihan,” ujarnya.

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini juga menyatakan bertambahnya jumlah pemain dalam kondisi fit akan berdampak pada kualitas permainan tim.

“Ketika semua pemain bisa berlatih penuh, maka persiapan tim akan lebih baik. Saya sangat senang dengan kondisi ini. Saya juga banyak opsi saat melawan Persijap Jepara nanti,” katanya.

Kehadiran Rendy Sanjaya dan Rezaldi Hehanussa membuat pos bek kiri solid kembali. Rendy Sanjaya juga bisa mengisi slot pemain U-22. Sementara persaingan lini tengah juga ketat dengan pulihnya Telmo Castanheira.

Marcos Reina pun makin optimistis Persik Kediri akan mampu memberikan perlawanan maksimal saat menjamu Laskar Kalinyamat. Apalagi, Persik akan tampil di kandang sendiri, dan itu menjadi momentum penting bagi tim meraih tiga poin.

"Kembali bermain di Stadion Brawijaya tentu akan menjadi momen penting untuk meraih poin. Kita harus maksimalkan kesempatan laga kandang ini untuk menang," tuturnya.