Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 03.25 WIB

Frans Putros Bangga, Dukungan Persib Bandung dan Bobotoh Warnai Lolosnya Irak ke Piala Dunia 2026

Pemain Persib asal Irak, Frans Putros. (Dok.Persib)

JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Frans Putros, mengungkapkan rasa bangga dan haru setelah Timnas Irak memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. 

Kepastian tersebut diraih usai Irak menaklukkan Bolivia dengan skor 2-1 pada laga play-off antarbenua yang digelar di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko, Rabu (1/4).

Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Irak. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, tim berjuluk Singa Mesopotamia akhirnya kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia sejak terakhir kali berlaga pada edisi 1986.

Putros mengaku sangat tersentuh dengan dukungan yang ia terima, tidak hanya dari rekan-rekannya di Persib Bandung, tetapi juga dari Bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia secara luas.

Menurutnya, perhatian tersebut memberi motivasi tambahan dalam perjuangannya bersama tim nasional.

“Saya sangat berterima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Ini momen yang membanggakan, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh rakyat Irak,” ujar Putros dikutip dari persib.co.id.

Pemain berusia 31 tahun itu menilai dukungan dari lingkungan klub dan suporter memiliki arti besar. Ia merasa mendapatkan energi positif yang membantu menjaga fokus dan semangat selama menjalani laga penting tersebut.

Keberhasilan Irak lolos ke Piala Dunia 2026 juga membuka peluang bagi Putros untuk mencatat sejarah pribadi. 

Ia berpotensi menjadi pemain aktif pertama dari Persib Bandung yang tampil di putaran final Piala Dunia saat masih membela klub di kompetisi domestik, yakni BRI Super League.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore