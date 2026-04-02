Frans Putros Bangga, Dukungan Persib Bandung dan Bobotoh Warnai Lolosnya Irak ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Frans Putros, mengungkapkan rasa bangga dan haru setelah Timnas Irak memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026.

Kepastian tersebut diraih usai Irak menaklukkan Bolivia dengan skor 2-1 pada laga play-off antarbenua yang digelar di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko, Rabu (1/4).

Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Irak. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, tim berjuluk Singa Mesopotamia akhirnya kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia sejak terakhir kali berlaga pada edisi 1986.

Putros mengaku sangat tersentuh dengan dukungan yang ia terima, tidak hanya dari rekan-rekannya di Persib Bandung, tetapi juga dari Bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia secara luas.

Menurutnya, perhatian tersebut memberi motivasi tambahan dalam perjuangannya bersama tim nasional.

“Saya sangat berterima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Ini momen yang membanggakan, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh rakyat Irak,” ujar Putros dikutip dari persib.co.id.

Pemain berusia 31 tahun itu menilai dukungan dari lingkungan klub dan suporter memiliki arti besar. Ia merasa mendapatkan energi positif yang membantu menjaga fokus dan semangat selama menjalani laga penting tersebut.

Keberhasilan Irak lolos ke Piala Dunia 2026 juga membuka peluang bagi Putros untuk mencatat sejarah pribadi.