Bobotoh Full Senyum! Persib Bandung Dikabarkan Sodorkan Kontrak Baru Bojan Hodak, Sinyal Hattrick Juara Makin Nyata

JawaPos.com — Kabar menggembirakan datang untuk Bobotoh yang setia mendukung Persib Bandung dalam perburuan gelar musim ini. Masa depan pelatih mereka, Bojan Hodak, mulai menemukan titik terang jelang akhir kontraknya.

Nasib pelatih asal Kroasia itu sempat menjadi tanda tanya besar dalam beberapa pekan terakhir. Kontraknya bersama Persib Bandung memang akan habis pada 31 Mei 2026, bertepatan dengan akhir musim kompetisi 2025/2026.

Situasi ini sempat memunculkan spekulasi terkait kelanjutan karier Bojan Hodak di Kota Bandung. Apalagi, performa Persib Bandung justru sedang berada di puncak konsistensi dalam dua musim terakhir.

Namun, kabar terbaru justru membuat suasana hati Bobotoh berubah menjadi penuh optimisme. Indikasi kuat menunjukkan jika Bojan Hodak dan manajemen Persib Bandung berpeluang besar melanjutkan kerja sama mereka.

Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia menyebut kedua pihak kini sedang dalam tahap negosiasi kontrak baru.

"Persib Bandung dan Bojan Hodak telah memasuki pembicaraan perpanjangan kontrak. Kedua pihak antusias untuk melanjutkan kerja sama mereka, dengan klub yang telah mengajukan proposal pertama. Negosiasi sedang berlangsung," tulis @lorenzooleporee.

Kutipan tersebut memperlihatkan keseriusan Persib Bandung dalam mempertahankan sosok penting di balik kesuksesan tim.

Manajemen tidak ingin kehilangan momentum emas yang sudah dibangun sejak kedatangan Bojan Hodak.