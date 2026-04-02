Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 21.17 WIB

Persib Bandung Boncos! Rp 13 Miliar Hilang Seketika, Ujian Berat di Kandang Semen Padang

Layvin Kurzawa bisa jadi opsi absennya dua bek utama membuat Persib Bandung jelang laga tandang kontra Semen Padang. (Persib)

JawaPos.com — Persib Bandung benar-benar menghadapi situasi tak ideal jelang duel panas kontra Semen Padang FC pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Dua pilar penting di lini belakang harus absen, membuat kekuatan Maung Bandung tergerus signifikan saat laga tandang krusial ini.

Dua nama yang dimaksud adalah Patricio Matricardi dan Frans Putros. Keduanya terpaksa menepi akibat akumulasi kartu kuning, dengan total nilai pasar mencapai sekitar Rp 13 miliar.

Kehilangan ini tentu bukan hal sepele bagi Persib Bandung.

Matricardi tercatat sudah mengoleksi empat kartu kuning, sementara Putros bahkan mengantongi tujuh kartu, membuat keduanya harus menjalani sanksi larangan bermain di laga penting ini.

Absennya dua bek utama ini jelas berpotensi mengganggu stabilitas lini pertahanan Persib Bandung.

Apalagi, laga tandang ke markas Semen Padang dikenal selalu menghadirkan tekanan tinggi, baik dari sisi permainan maupun atmosfer stadion.

Meski begitu, pelatih Bojan Hodak memilih tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Ia menegaskan timnya memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menutup lubang yang ditinggalkan kedua pemain tersebut.

“Tanpa Pato (Matricardi) dan Putros, mereka terkena sanksi (akumulasi) kartu kuning. Tapi Lucho (Luciano) sudah kembali, Julio (Cesar) sudah kembali. Jadi saya pikir kami punya 23 sampai 25 pemain, jadi setiap orang harus bekerja keras untuk gajinya,” tutur Hodak.

Kabar baik datang dari kembalinya Julio Cesar yang telah pulih dari cedera. Kondisinya kini semakin fit dan siap menjadi opsi penting untuk mengisi kekosongan di lini belakang.

