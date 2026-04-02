Persib Bandung Waspada, Semen Padang Diprediksi Tampil Mati-matian di Kandang

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan timnya harus bersiap menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Semen Padang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4/2026).

Menurut Hodak, laga tandang kali ini tidak akan mudah. Ia menilai Semen Padang memiliki motivasi berlipat karena sedang berjuang keluar dari zona degradasi.

Kondisi tersebut, ditambah dukungan penuh suporter tuan rumah, diyakini akan membuat pertandingan berjalan ketat sejak menit awal.

“Melawan Semen Padang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka bermain di kandang dan saat ini berada di zona degradasi. Saya rasa mereka akan tampil 200 persen,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Kroasia itu juga mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah. Ia meminta para pemain tetap menjaga fokus serta konsistensi permainan, terutama dalam situasi tekanan dari tim tuan rumah.

Persib Bandung sendiri datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Meski demikian, Hodak mengakui ada beberapa kendala yang harus dihadapi, terutama absennya dua pemain asing, Patricio Matricardi dan Frans Putros, akibat akumulasi kartu kuning.

Kehilangan dua pilar di lini pertahanan tentu menjadi perhatian. Namun, Hodak tidak terlalu khawatir karena beberapa pemain lain sudah kembali siap memperkuat tim.