Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 03.38 WIB

Beckham dan Reijnders Kembali, Thom Haye Optimistis Persib Bandung Tumbangkan Semen Padang

Selebrasi Thom Haye saat cetak gol untuk Persib Bandung di laga melawan Malut United.(Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, menegaskan kesiapan timnya jelang laga tandang menghadapi Semen Padang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion H. Agus Salim, Padang, Minggu, 5 April 2026.

Haye menyebutkan bahwa kondisi tim saat ini berada dalam situasi yang sangat positif. Kembalinya sejumlah pemain yang sebelumnya absen menjadi dorongan penting bagi kekuatan skuad Maung Bandung.

Ia menilai, kehadiran kembali para pemain inti membuat tim semakin solid dalam menghadapi laga penting ini.

“Beberapa pemain sudah kembali, termasuk yang sempat cedera dan yang memperkuat timnas. Jadi sekarang kami sudah lebih lengkap,” ujar Haye dikutip dari ileague.id.

Pemain bernomor punggung 33 itu juga mengungkapkan bahwa Persib Bandung telah menjalani sesi latihan dengan intensitas tinggi sepanjang sepekan terakhir. 

Fokus utama tim pelatih, menurutnya, adalah memastikan kondisi fisik seluruh pemain berada di level terbaik.

Latihan yang dijalani tidak hanya berfokus pada teknik, tetapi juga peningkatan daya tahan tubuh. Program tersebut dirancang untuk menghadapi tekanan tinggi dari tim tuan rumah yang dipastikan tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri.

“Kami banyak melakukan latihan fisik, banyak berlari. Itu penting untuk menjaga stamina saat pertandingan nanti,” tambahnya.

Selain aspek fisik, Persib Bandung juga terus mematangkan strategi permainan. Haye menilai variasi latihan yang diberikan tim pelatih mampu meningkatkan kesiapan tim secara keseluruhan, baik dalam menyerang maupun bertahan.

