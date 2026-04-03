PSSI Buka Suara! Status Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie Dipastikan Aman, Ini Fakta Sebenarnya

JawaPos.com–PSSI akhirnya buka suara terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan soal status pemain Tim Nasional Indonesia yang berlaga di kompetisi Eredivisie. Fokus utama tertuju pada legalitas dan keabsahan proses naturalisasi pemain diaspora yang kini memperkuat skuad Garuda.

PSSI memastikan seluruh proses naturalisasi pemain keturunan berjalan sah dan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Klarifikasi ini muncul seiring berkembangnya isu yang menyebut adanya potensi masalah terhadap status para pemain di Liga Belanda.

Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, menegaskan seluruh pemain Tim Nasional Indonesia yang berkarir di Eredivisie telah melalui prosedur resmi. Dia memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam proses perpindahan kewarganegaraan mereka.

”Seluruh pemain keturunan yang telah membela Tim Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On telah sah menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia,” kata Sumardji.

Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan publik terkait status para pemain diaspora yang kini menjadi tulang punggung Timnas. Nama-nama seperti Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On memang tengah menjadi sorotan karena kiprah mereka di Eropa.

Sumardji juga menekankan keputusan para pemain untuk menjadi WNI bukan sekadar formalitas administratif. Dia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap Indonesia.

”Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia. Jadi dengan mereka memutuskan menjadi WNI, bukti mereka punya kecintaan serta pengabdian terhadap tanah air,” lanjut Sumardji.

Menurut dia, pengabdian itu tidak hanya terlihat di atas lapangan saat membela Timnas. Lebih dari itu, ada konsekuensi besar yang harus mereka terima setelah resmi menjadi WNI.