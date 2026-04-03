Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 00.00 WIB

PSSI Buka Suara! Status Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie Dipastikan Aman, Ini Fakta Sebenarnya

Aksi Maarten Paes di laga Ajax melawan Feyenoord. (Dok. Maarten Paes)

JawaPos.com–PSSI akhirnya buka suara terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan soal status pemain Tim Nasional Indonesia yang berlaga di kompetisi Eredivisie. Fokus utama tertuju pada legalitas dan keabsahan proses naturalisasi pemain diaspora yang kini memperkuat skuad Garuda.

PSSI memastikan seluruh proses naturalisasi pemain keturunan berjalan sah dan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Klarifikasi ini muncul seiring berkembangnya isu yang menyebut adanya potensi masalah terhadap status para pemain di Liga Belanda.

Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, menegaskan seluruh pemain Tim Nasional Indonesia yang berkarir di Eredivisie telah melalui prosedur resmi. Dia memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam proses perpindahan kewarganegaraan mereka.

”Seluruh pemain keturunan yang telah membela Tim Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On telah sah menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia,” kata Sumardji.

Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan publik terkait status para pemain diaspora yang kini menjadi tulang punggung Timnas. Nama-nama seperti Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On memang tengah menjadi sorotan karena kiprah mereka di Eropa.

Sumardji juga menekankan keputusan para pemain untuk menjadi WNI bukan sekadar formalitas administratif. Dia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap Indonesia.

”Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia. Jadi dengan mereka memutuskan menjadi WNI, bukti mereka punya kecintaan serta pengabdian terhadap tanah air,” lanjut Sumardji.

Menurut dia, pengabdian itu tidak hanya terlihat di atas lapangan saat membela Timnas. Lebih dari itu, ada konsekuensi besar yang harus mereka terima setelah resmi menjadi WNI.

”Bukan hanya terbukti dari kerja keras mereka dalam latihan dan pertandingan Tim Nasional, tapi terbukti juga bahwa dengan menjadi warga negara Indonesia banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan, misalnya keharusan memiliki izin atau visa untuk tinggal dan bekerja di negara asing, misalnya di Belanda,” jelas Sumardji.

Artikel Terkait
Prestasi Dunia Timnas Wushu Junior Indonesia, Momentum Penguatan Pembinaan Menuju Youth Olympic Games 2026 - Image
Sports

Prestasi Dunia Timnas Wushu Junior Indonesia, Momentum Penguatan Pembinaan Menuju Youth Olympic Games 2026

02 April 2026, 23.31 WIB

Perjalanan Spiritual Jordi Amat di Timnas Indonesia! Bangga Berjuang dengan Bintang Muda Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Perjalanan Spiritual Jordi Amat di Timnas Indonesia! Bangga Berjuang dengan Bintang Muda Persija Jakarta

02 April 2026, 16.31 WIB

Bintang Baru Timnas Indonesia! Thom Haye Bongkar Alasan Beckham Putra dan Eliano Reijnders Jadi Andalan Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Bintang Baru Timnas Indonesia! Thom Haye Bongkar Alasan Beckham Putra dan Eliano Reijnders Jadi Andalan Persib Bandung

02 April 2026, 14.48 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

