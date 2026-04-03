Breaking News! Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Dikabarkan Pindah ke Gelora Bung Karno

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari duel panas antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya yang disebut-sebut mengalami perubahan venue. Laga big match yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium kini dikabarkan akan dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Informasi soal Laga Persija vs Persebaya Surabaya tersebut langsung memicu perhatian publik, khususnya Bonek yang menantikan laga besar ini. Apalagi pertandingan tersebut menjadi salah satu penentu dalam rangkaian jadwal padat yang dihadapi Green Force sepanjang April 2026.

Persebaya Surabaya memang tengah memasuki periode krusial musim ini dengan lima pertandingan dalam satu bulan. Jadwal tersebut tidak hanya padat, tetapi juga sarat gengsi karena menghadirkan sejumlah laga besar dan derby panas.

Selain menghadapi Persija Jakarta, Green Force juga ditunggu dua derby Jawa Timur melawan Madura United dan Arema FC. Situasi ini membuat konsistensi dan kesiapan fisik pemain menjadi faktor utama yang akan menentukan hasil di setiap pertandingan.

Menariknya, dari lima laga tersebut, hanya dua yang akan dimainkan di kandang sendiri. Sementara tiga pertandingan lainnya harus dijalani di markas lawan yang tentu menghadirkan tekanan tersendiri.

Persebaya Surabaya akan membuka rangkaian laga April dengan menjamu Persita Tangerang pada 4 April 2026. Laga ini menjadi momentum penting untuk mengamankan poin penuh sebelum menghadapi serangkaian pertandingan berat berikutnya.

Setelah itu, fokus langsung tertuju pada laga tandang menghadapi Persija Jakarta pada 11 April 2026. Pertandingan ini sejak awal sudah diprediksi menjadi salah satu duel paling panas di kompetisi musim ini.

Namun, munculnya kabar perpindahan venue dari Jakarta International Stadium ke Gelora Bung Karno menambah dinamika baru. Perubahan stadion tentu bisa memengaruhi atmosfer pertandingan, baik dari sisi teknis maupun dukungan suporter.