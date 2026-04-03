HomeSepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
03 April 2026, 23.21 WIB

Breaking News! Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Dikabarkan Pindah ke Gelora Bung Karno

Suasana pertandingan Persebaya Surabaya dalam laga big match hadapi Persija Jakarta yang selalu menyita perhatian suporter. (Persebaya)

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari duel panas antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya yang disebut-sebut mengalami perubahan venue. Laga big match yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium kini dikabarkan akan dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Informasi soal Laga Persija vs Persebaya Surabaya tersebut langsung memicu perhatian publik, khususnya Bonek yang menantikan laga besar ini. Apalagi pertandingan tersebut menjadi salah satu penentu dalam rangkaian jadwal padat yang dihadapi Green Force sepanjang April 2026.

Persebaya Surabaya memang tengah memasuki periode krusial musim ini dengan lima pertandingan dalam satu bulan. Jadwal tersebut tidak hanya padat, tetapi juga sarat gengsi karena menghadirkan sejumlah laga besar dan derby panas.

Selain menghadapi Persija Jakarta, Green Force juga ditunggu dua derby Jawa Timur melawan Madura United dan Arema FC. Situasi ini membuat konsistensi dan kesiapan fisik pemain menjadi faktor utama yang akan menentukan hasil di setiap pertandingan.

Menariknya, dari lima laga tersebut, hanya dua yang akan dimainkan di kandang sendiri. Sementara tiga pertandingan lainnya harus dijalani di markas lawan yang tentu menghadirkan tekanan tersendiri.

Persebaya Surabaya akan membuka rangkaian laga April dengan menjamu Persita Tangerang pada 4 April 2026. Laga ini menjadi momentum penting untuk mengamankan poin penuh sebelum menghadapi serangkaian pertandingan berat berikutnya.

Setelah itu, fokus langsung tertuju pada laga tandang menghadapi Persija Jakarta pada 11 April 2026. Pertandingan ini sejak awal sudah diprediksi menjadi salah satu duel paling panas di kompetisi musim ini.

Namun, munculnya kabar perpindahan venue dari Jakarta International Stadium ke Gelora Bung Karno menambah dinamika baru. Perubahan stadion tentu bisa memengaruhi atmosfer pertandingan, baik dari sisi teknis maupun dukungan suporter.

Informasi tersebut pertama kali mencuat dari akun fanbase Bonek yang cukup dikenal, yakni @persebayafans.27. Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan laga resmi dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Artikel Terkait
Ngerinya Inovasi Persija Jakarta! Fan Token Berbasis Blockchain Siap Ubah Cara Jakmania Dukung Klub - Image
Sepak Bola Indonesia

Ngerinya Inovasi Persija Jakarta! Fan Token Berbasis Blockchain Siap Ubah Cara Jakmania Dukung Klub

03 April 2026, 15.58 WIB

Persija Jakarta Tanpa Mauro Zijlstra 1-2 Bulan, Ujian Berat Macan Kemayoran di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Tanpa Mauro Zijlstra 1-2 Bulan, Ujian Berat Macan Kemayoran di Super League

03 April 2026, 04.33 WIB

Kondisi Terkini Persija: Mauro Cedera Lagi, Ajaraie dan Hanif Mulai Pulih - Image
Sepak Bola Indonesia

Kondisi Terkini Persija: Mauro Cedera Lagi, Ajaraie dan Hanif Mulai Pulih

03 April 2026, 04.27 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

