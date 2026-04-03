Bom Brasil Siap Meledak di GBT! 4 Fakta Jelang Debut Kandang Bruno Paraiba Bersama Persebaya Surabaya Lawan Persita Tangerang

JawaPos.com–Debut kandang Bruno Paraiba bersama Persebaya Surabaya akhirnya semakin dekat. Laga super league kontra Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4), menjadi momen yang paling dinantikan Bonek dan Bonita.

Pemain asing Persebaya asal Brasil itu memang belum sempat merasakan atmosfer bermain di kandang sejak didatangkan pada paruh musim Super League 2025/2026. Padahal, ekspektasi publik terhadap Bruno Paraiba sudah telanjur tinggi sejak pertama kali mengenakan jersey Green Force.

Debut Apik Bruno Paraiba Fakta pertama yang membuat namanya langsung mencuri perhatian adalah debut impresifnya. Bruno Paraiba langsung mencetak gol saat melawan PSIM Jogjakarta pada 25 Januari 2026 meski hanya bermain selama 19 menit sebagai pemain pengganti.

Gol tersebut ikut membawa Persebaya Surabaya menang telak 3-0. Tak heran jika sejak saat itu, harapan besar langsung disematkan kepada striker berusia 32 tahun tersebut.

Minim Menit Bermain Fakta kedua, menit bermain Bruno Paraiba masih sangat terbatas. Sejak bergabung pada 10 Januari 2026 di era pelatih Bernardo Tavares, dia baru mencatatkan total 43 menit bermain dalam dua pertandingan.

Selain laga kontra PSIM Jogjakarta, dia juga tampil saat menghadapi Borneo FC. Namun, dalam laga tersebut, Bruno hanya bermain selama 24 menit saat Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan telak 5-1.

Cedera Panjang Fakta ketiga yang tak kalah penting adalah masalah cedera yang sempat menghambat kiprahnya. Setelah debut manisnya, Bruno harus menepi selama enam pertandingan akibat cedera dan kondisi kebugaran yang belum optimal.

Situasi ini membuat proses adaptasinya bersama tim menjadi terhambat. Bahkan, dia sendiri mengakui belum berada dalam performa terbaik saat tampil melawan Borneo FC.