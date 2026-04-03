5 Legiun Brasil Jadi Mesin Perang! Persebaya Surabaya Siap Gempur Persita Tangerang di GBT

JawaPos.com–Persebaya Surabaya terus menggeber persiapan jelang duel penting menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 2025/2026. Laga yang akan digelar di Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4), menjadi momentum bangkit Green Force di hadapan pendukung sendiri.

Fokus utama dalam persiapan kali ini mengerucut pada kekuatan lima legiun Brasil yang menjadi tulang punggung permainan tim. Mereka diharapkan mampu jadi pembeda saat Persebaya Surabaya memburu kemenangan penting di kendang termasuk saat lawan Persita di super league.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares sengaja menaikkan intensitas latihan dalam beberapa hari terakhir. Tujuannya jelas, menyamakan ritme latihan dengan tekanan pertandingan sesungguhnya pada lanjutan super league.

Dalam sesi latihan, para pemain dipaksa bermain cepat, agresif, dan disiplin dalam setiap transisi. Mulai dari duel perebutan bola hingga penyelesaian akhir, semua aspek diasah dengan tempo tinggi.

”Dalam latihan kami tetap menuntut intensitas dan agresivitas seperti di pertandingan. Kami ingin pemain terbiasa dengan tempo permainan yang sebenarnya,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Jefferson Silva Dari lima pemain Brasil, nama Jefferson Silva menjadi salah satu pilar penting di sisi kiri pertahanan. Bek berusia 29 tahun itu sudah tampil dalam delapan pertandingan dengan total 720 menit bermain.

Perannya krusial dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan membantu serangan dari sisi sayap. Konsistensinya di lini belakang menjadi salah satu alasan Green Force tetap kompetitif.

Gustavo Fernandes dan Leo Lelis Di jantung pertahanan, duet Gustavo Fernandes dan Leo Lelis menjadi benteng kukuh. Meski Gustavo baru mencatat empat penampilan, kontribusinya tetap vital dalam rotasi lini belakang.

