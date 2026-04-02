Persija Jakarta Tanpa Mauro Zijlstra 1-2 Bulan, Ujian Berat Macan Kemayoran di Super League

JawaPos.com - Persija Jakarta menghadapi tantangan tidak ringan menjelang pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dipastikan belum bisa tampil dengan komposisi terbaik karena sejumlah pemain masih harus menepi.

Absennya pemain bukan hanya disebabkan cedera, tetapi juga sanksi. Emaxwell Souza dipastikan tidak bisa tampil setelah terkena akumulasi kartu. Situasi ini tentu mengurangi opsi yang dimiliki tim pelatih dalam menyusun strategi.

Kabar terbaru datang dari lini depan. Penyerang muda Mauro Zijlstra harus kembali menepi setelah mengalami cedera kambuhan.

Sebelumnya, pemain ini sempat memperkuat Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 dan mencetak satu gol saat menghadapi St. Kitts and Nevis.

Namun, performa apik tersebut harus dibayar mahal. Zijlstra mengalami cedera pada bagian otot yang sama seperti sebelumnya.

Cedera ini juga sempat membuatnya absen dalam dua laga terakhir Persija, yakni saat melawan Borneo FC Samarinda dan Dewa United Banten FC.

Dokter tim Persija, Muhammad Andeansah, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan MRI menunjukkan adanya robekan pada otot atau reinjury. Kondisi ini membuat Zijlstra harus menjalani pemulihan lebih lama dari perkiraan awal.