Inovasi Persija Jakarta, Kolaborasi dengan Chiliz Buka Akses Eksklusif untuk Jakmania

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan langkah inovatif dengan membuka peluang kolaborasi di ranah digital berbasis Web3. Melalui pemanfaatan ekosistem Chiliz Chain, klub ibu kota ini berupaya menghadirkan pengalaman baru yang lebih dekat dan interaktif bagi para suporter setianya.

Chiliz dikenal sebagai platform blockchain yang fokus pada industri olahraga dan hiburan. Teknologi ini memungkinkan klub membangun keterlibatan langsung dengan penggemar melalui berbagai fitur digital, mulai dari hadiah eksklusif hingga pengalaman unik yang sebelumnya sulit diakses.

Dengan pendekatan ini, suporter tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian aktif dalam ekosistem klub.

Mereka berkesempatan mendapatkan akses spesial, seperti konten eksklusif, program loyalitas, hingga peluang mengikuti aktivitas yang melibatkan klub secara langsung.

Langkah ini juga sejalan dengan tren global yang sudah lebih dulu diterapkan oleh klub-klub besar dunia seperti FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, dan Inter Milan. Kehadiran teknologi ini terbukti mampu memperkuat hubungan emosional antara klub dan basis penggemarnya di berbagai belahan dunia.

Bagi Persija, ini menjadi peluang untuk membawa Jakmania ke level pengalaman baru. Sebagai salah satu kelompok suporter terbesar di Indonesia, Jakmania memiliki peran penting dalam perjalanan klub sejak berdiri pada 1928.

Dukungan yang konsisten menjadikan Persija sebagai salah satu klub paling berpengaruh di Tanah Air.

Selain memperkuat interaksi dengan suporter, adopsi teknologi Web3 juga membuka peluang bagi Persija untuk berkembang secara bisnis.