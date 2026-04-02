Moch. Rizky Pratama Putra
03 April 2026, 02.36 WIB

Bek Rasa Winger! Bruno Tubarao Catat 81 Persen Dribble Sukses Jelang Persija Jakarta Lawan Bhayangkara FC

Aksi eksplosif Bruno Tubarao di sisi kanan jadi andalan Persija Jakarta dalam membangun serangan. (Instagram/@brunotubarao20)

JawaPos.com — Persija Jakarta bersiap menghadapi laga krusial melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan lanjutan Super League 2025/2026 dengan satu sosok yang mencuri perhatian. Dialah Bruno Tubarao, bek kanan yang tampil bak winger dengan kontribusi menyerang yang mencolok.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026) pukul 15.30 WIB diprediksi berlangsung sengit.

Kedua tim sama-sama berada dalam tren kompetitif, membuat duel ini jadi salah satu yang paling dinanti.

Selepas jeda Lebaran, Persija Jakarta langsung tancap gas dalam persiapan. Intensitas latihan ditingkatkan demi mengembalikan ritme permainan sekaligus menjaga kondisi fisik pemain tetap prima.

Situasi kompetisi kini semakin mengerucut dengan hanya sembilan laga tersisa. Setiap pertandingan terasa seperti final bagi Persija Jakarta yang masih menjaga asa dalam perebutan gelar juara.

“Persiapan berjalan dengan baik, kami berlatih sangat keras, berupaya meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Saya 100% fokus dan yakin bahwa kami memiliki sembilan final dan peluang jelas untuk memperebutkan gelar hingga akhir liga,” ucap Tubarao.

Kepercayaan diri itu bukan tanpa alasan. Performa individu Bruno Tubarao musim ini menunjukkan kontribusi signifikan, terutama dalam membantu serangan dari sisi kanan.

Dari 19 pertandingan yang telah dijalani, pemain berusia 31 tahun itu mencatatkan 16 kali sebagai starter dengan rata-rata 70 menit bermain per laga.

Total 1336 menit di lapangan menjadi bukti konsistensinya sebagai pilihan utama di lini belakang.

