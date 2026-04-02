Absennya Ryo Matsumura dan Allan Cardozo Jadi Pukulan Telak Bhayangkara FC Lawan Persija Jakarta

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Bhayangkara Presisi Indonesia FC jelang laga penting melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025/2026 akhir pekan ini.

Dua pemain asing andalan mereka, Ryo Matsumura dan Allan Cardozo, dipastikan absen dalam pertandingan tersebut.

Absennya dua pemain ini bukan karena cedera atau hukuman kartu, melainkan akibat klausul khusus dalam kontrak. Baik Ryo maupun Allan diketahui memiliki keterikatan dengan Persija, sehingga ada kesepakatan yang melarang mereka tampil saat menghadapi klub tersebut.

Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bhayangkara FC. Pasalnya, Ryo Matsumura selama ini memegang peran penting sebagai pengatur serangan.

Gelandang asal Jepang itu tampil cukup konsisten musim ini dengan catatan satu gol dan tiga assist dari enam pertandingan.

Selain itu, ia juga mencatat rata-rata 2,5 umpan kunci per laga dengan akurasi operan mencapai 82 persen.

Kontribusi Ryo bahkan disebut mencapai hampir 40 persen dari total gol Bhayangkara FC di putaran kedua. Kehadirannya kerap menjadi pembeda, terutama saat tim mengalami kebuntuan dalam membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Allan Cardozo juga memiliki peran vital, terutama dalam membantu keseimbangan tim. Kombinasi keduanya selama ini menjadi salah satu kekuatan utama The Guardian, baik dalam fase menyerang maupun bertahan.