Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 01.52 WIB

Persija Jakarta Kejar Gelar, Ujian Berat Menanti saat Lawan Bhayangkara FC di Lampung

Pemain Persija Jakarta siap melanjutkan petualangan mereka di Super League musim 2025/2026. (Persija) - Image

Pemain Persija Jakarta siap melanjutkan petualangan mereka di Super League musim 2025/2026. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta bersiap melanjutkan perjalanan penting mereka di pengujung Super League 2025/26 dengan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. 

Pertandingan pekan ini akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Selepas jeda Lebaran, tim berjuluk Macan Kemayoran langsung kembali menggelar latihan dengan intensitas tinggi.

Fokus utama dalam sesi tersebut adalah mengembalikan sentuhan permainan yang sempat terputus, sekaligus meningkatkan kondisi fisik para pemain agar kembali ke level terbaik.

Situasi kompetisi yang kini hanya menyisakan sembilan pertandingan membuat tekanan semakin terasa. 

Setiap laga menjadi krusial, dan konsistensi menjadi faktor penentu dalam perburuan posisi terbaik di klasemen akhir. 

Persija pun menyadari bahwa tidak ada ruang untuk kehilangan poin jika ingin tetap bersaing hingga akhir musim.

Salah satu pemain Persija, Bruno Tubarao, menegaskan timnya berada dalam kondisi siap tempur. Ia menyebut seluruh pemain menjalani latihan dengan kerja keras dan fokus tinggi demi menghadapi sisa pertandingan yang diibaratkan sebagai sembilan final.

“Persiapan berjalan dengan baik, kami berlatih sangat keras untuk meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Saya 100 persen fokus dan yakin kami punya peluang untuk memperebutkan gelar hingga akhir,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, Persija tidak bisa memandang remeh lawan yang akan dihadapi. Bhayangkara Presisi Lampung FC tengah berada dalam tren positif dengan catatan lima kemenangan beruntun. 

