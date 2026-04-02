Persija Jakarta Boncos Rp 1,30 Miliar! Cedera Mauro Zijlstra 1-2 Bulan Jadi Alarm Bahaya di Momen Krusial

JawaPos.com — Persija Jakarta menghadapi situasi pelik jelang pekan ke-26 Super League 2025/2026. Absennya pemain kunci membuat Macan Kemayoran belum bisa tampil dengan komposisi terbaik di fase krusial musim ini.

Sorotan utama tertuju pada Mauro Zijlstra yang dipastikan menepi selama 1–2 bulan akibat cedera. Kondisi ini jelas menjadi pukulan telak, mengingat nilai pasar sang pemain mencapai Rp 1,30 miliar.

Situasi semakin kompleks karena Persija Jakarta juga kehilangan Emaxwell Souza akibat akumulasi kartu. Selain itu, dua nama lain masih berkutat dengan proses pemulihan cedera yang belum sepenuhnya rampung.

Cedera yang dialami Mauro Zijlstra ternyata bukan masalah baru. Tim medis mengonfirmasi adanya reinjury atau cedera kambuhan yang sebelumnya sempat membuatnya absen dalam dua laga penting.

Saat itu, Mauro Zijlstra harus menepi ketika Persija Jakarta menghadapi Borneo FC Samarinda dan Dewa United Banten FC. Kini, cedera tersebut kembali muncul di momen yang tidak tepat.

Dokter tim Persija Jakarta, Muhammad Andeansah, menjelaskan kondisi sang pemain membutuhkan penanganan ekstra hati-hati. Proses pemulihan akan dipantau secara intensif demi menghindari risiko cedera berulang yang lebih parah.

“Hasil MRI menunjukkan bahwa Zijlstra mengalami reinjury (robekan pada otot). Durasi pemulihan tergantung dari perkembangan fungsi otot selama program pemulihan dilakukan. Tim medis akan memantau perkembangannya dengan ketat untuk memastikan dia dapat kembali ke tim secepat dan seaman mungkin,” ujar Andeansah.

Padahal, sebelum mengalami cedera, Mauro Zijlstra sempat menunjukkan potensi menjanjikan bersama Timnas Indonesia. Ia bahkan mencetak satu gol saat tampil di ajang FIFA Series 2026 menghadapi St. Kitts and Nevis.

Namun ironisnya, momen manis tersebut justru dibayar mahal dengan cedera yang kini menghambat kariernya di level klub. Persija Jakarta pun harus menanggung kerugian besar, baik secara teknis maupun finansial.