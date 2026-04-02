Kondisi Terkini Persija: Mauro Cedera Lagi, Ajaraie dan Hanif Mulai Pulih

JawaPos.com - Menjelang pekan ke-25 Super League 2025/2026, situasi skuad Persija Jakarta belum sepenuhnya ideal.

Tim ibu kota harus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari absennya pemain akibat akumulasi kartu hingga beberapa nama yang masih berkutat dengan cedera.

Salah satu kabar yang cukup menjadi perhatian datang dari lini depan. Striker muda Mauro Zijlstra kembali mengalami cedera pada bagian pangkal paha.

Cedera tersebut bukan hal baru, karena sebelumnya ia juga sempat menepi akibat masalah serupa dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Borneo FC dan Dewa United.

Masalah ini muncul setelah Mauro tampil di ajang FIFA Series 2026, di mana ia bahkan sempat menyumbangkan satu gol. Namun, setelah laga tersebut, kondisinya kembali menurun.

Dokter tim Persija, dr. Muhammad Andeansah, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera kambuhan.

“Dari hasil MRI, Mauro mengalami robekan otot atau re-injury di area yang sama. Proses pemulihan akan bergantung pada perkembangan selama rehabilitasi berlangsung,” ujarnya dikutip dari persija.id.

Tim medis pun kini memantau kondisi Mauro secara ketat. Fokus utama adalah memastikan proses penyembuhan berjalan optimal tanpa terburu-buru, agar pemain bisa kembali dalam kondisi benar-benar siap.