Latu Ratri Mubyarsah
02 April 2026, 23.31 WIB

Prestasi Dunia Timnas Wushu Junior Indonesia, Momentum Penguatan Pembinaan Menuju Youth Olympic Games 2026

Timnas Wushu Junior Indonesia menempati peringkat ketiga Kejuaraan Dunia Wushu Junior The 10th World Junior Wushu Championships 2026. (Istimewa)

JawaPos.com–Timnas Wushu Junior Indonesia menempati peringkat ketiga pada Kejuaraan Dunia Wushu Junior The 10th World Junior Wushu Championships 2026. Kejuaraan itu berlangsung di Tianjian, Tiongkok, 25-30 Maret 2026.

Dengan perolehan total 27 medali, terdiri atas 9 medali emas, 11 perak, dan 7 perunggu, menempatkan Indonesia di bawah Hongkong (1) dan Tiongkok (2). Hasil itu sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama wushu dunia.

Yang menjadi catatan penting, prestasi ini diraih melalui program Pelatnas Junior dengan durasi yang sangat terbatas. Yakni sekitar 3 minggu sebelum kejuaraan berlangsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa atlet-atlet muda Indonesia memiliki potensi besar dan daya saing tinggi di level internasional. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) Airlangga Hartarto menyampaikan, prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh ekosistem pembinaan wushu nasional.

”Dengan persiapan yang terbilang terbatas, kita mampu meraih peringkat tiga dunia. Ini menjadi bukti bahwa potensi atlet kita sangat besar dan perlu didukung dengan program pembinaan yang lebih panjang, terstruktur, dan berkelanjutan,” kata Airlangga Hartarto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBWI Ngatino menambahkan, prestasi yang diraih Timnas Wushu Indonesia kali ini menunjukkan konsistensi prestasi. Pihaknya mengapresiasi perjuangan para atlet, seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) WI yang telah melahirkan atlet-atletnya yang mewakili Indonesia di kejuaraan dunia ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBWI Gunawan Tjokro mengemukakan, prestasi yang diraih kali ini merupakan suatu hal yang harus disyukuri karena wushu bisa mempertahankan prestasi dari waktu ke waktu. Pada Kejuaraan Dunia Junior tahun 2022, ketika Indonesia menjadi tuan rumah, Tim Merah Putih memperoleh sepuluh emas. Saat ini ketika bertarung di kandang lawan di Tiongkok, mampu meraih sembilan emas.

”Itu artinya, pembinaan kita berjalan dengan baik dan konsisten sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang positif,” ungkap Gunawan Tjokro.

Menurut dia, ini menjadi modal awal bagi wushu untuk memperoleh tiket ke Youth Olympic yang akan diadakan di Dakkar, Senegal 2026. International Wushu Federation (IWUF) juga sedang berusaha keras, dengan seluruh dukungan semua negara, ingin membawa wushu bisa masuk ke Olimpiade.  Diharapkan, pada Olimpiade 2032, wushu akan dipertandingkan lagi.

